Røthe parkert på trening to uker før VM: – Det føltes ikke bra

SJUSJØEN (VG) Sjur Røthe (32) likte ikke måten kroppen responderte på under fredagens økt. I løpet av 50 minutter i klassisk stil ble tittelforsvareren på VM-tremila distansert av flere lagkamerater.

– Jeg så ikke helt rå ut i dag. Det føltes ikke bra på økten. Jeg sliter med å henge med de andre gærningene. Enten har jeg bommet helt, eller så ... Nei, jeg tror det er greit, men jeg er litt for slapp i dag til at jeg er fornøyd, forteller Røthe til VG.

Lørdag om to uker skal 32-åringen forsøke å forsvare VM-gullet fra tremilen i Østerrike i 2019, når 30 kilometer med skibytte er på programmet i Tyskland. Fredag stivnet han.

– Jeg har trent mye. Belastningen har vært stor den siste tiden. Det er det som gjør det. Jeg tror egentlig at ting er ganske greit. Det var ikke så dårlig hverken i Lahti eller Falun. Jeg har prøvd å trene meg litt ned nå, sånn som jeg gjorde for to år siden. Da fungerte det bra. Jeg må bare stole på at det løsner.

– Avsluttet utrolig spredt

Under fredagens økt var det 24-åringene Johannes Høsflot Klæbo og Erik Valnes som avsluttet først. Røthe forteller at det ble store sprekker i feltet.

– Vi begynte sammen og avsluttet utrolig spredt. Det er litt av sjarmen med sånne økter: Når noen som er veldig gode i sprint er med, noen som er gode på distanse, noen som er best i klassisk, noen som er best i skøyting, noen stiller med konkurranseski, andre med treningsski, noen har fått hjelp til å smøre skiene av noen som kan det, andre står 10 minutter før start og gjør det selv, sier Røthe, før han forteller mer om responsen fra kroppen underveis i treningen.

– Jeg stivner litt mer enn jeg bør. Jeg må i alle fall skru ned på farten hvis jeg skal klare å gå i det tempoet jeg føler er bra i 50 minutter. Men det går egentlig helt greit. Jeg pleier ikke å være blant de beste på sånne dager.

Valnes var på sin side blant de raskeste. Han forteller at det ikke var meningen at økten skulle være spesielt tøff, men at det ble kjørt godt.

– Det skulle jo ikke være så fryktelig hardt da, men det ble gått jevnt. Det ble «semihardt». Det var greit for min del. Det var mange som begynte å slite med festet, men jeg klarte å berge meg og gå med feste hele veien. Kroppen kjennes bra, sier Valnes til VG.

Røthe kan uansett gå inn i VM med selvtillit når han ser på resultatene denne sesongen. 9. januar vant vossingen 15-kilometeren på Lygna, før han tok bronse på tremilen under NM.

Da Norge returnerte til verdenscupen 23. januar, ble Røthe nummer to på 30-kilometeren i finske Lahti - og var med på å vinne stafetten for Norge dagen etter.

På 15 kilometer fristil i svenske Falun ble Røthe nummer tre. Dagen etter ble han nummer fem på klassiskvarianten av samme distanse. Landslagstrener Eirik Myhr Nossum (35) har likt det han har sett, selv om fredagstreningen ikke var perfekt.

– Jeg har aldri lagt så veldig mye i øktene til Sjur. Han har vunnet flere skirenn enn økter i sitt liv. Jeg tror Sjur har brukbar kontroll. Han har sett veldig bra ut i januar, og har kunnet forberede seg på tremilen i VM i lang tid, sier Myhr Nossum til VG.

– Hvordan syns du det ser ut for laget totalt sett?

– Jeg syns det ser veldig fint ut. Vi stråler om kapp med solen oppe her. Jeg tror alle utøverne gleder seg og er passe skjerpet.

Før mesterskapet i Oberstdorf står Røthe med tre gull og to bronsemedaljer i VM-sammenheng. Nå forsøker han å gjenta sukessoppskriften fra Seefeld.

– Jeg prøver det. Det er ikke helt 100 prosent det samme, men jeg ser ingen grunn til å gjøre noen store forandringer.

