Sensasjonsmannen Valnes forteller om VM-angst: – Nervene gjør meg skjerpet

OBERSTDORF (VG) Erik Valnes er VM-debutant og gullkandidat. For å håndtere den spesielle kombinasjonen best mulig, har 24-åringen nylig vært i videomøte med to viktige støttespillere.

SPENT: Erik Valnes er i sitt første VM - her i tyske Oberstdorf.

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Torsdag er Valnes en av utfordrerne til VM-gullet her i Tyskland, som debutant. Selv om selvtilliten er bra, er han nervøs.

– Jeg har gått veldig mange gode sprinter de to siste årene, så det er angst for å ikke få det til nå, når det er viktigst. Men det er sunt å kjenne på angsten. Nervene gjør meg skjerpet, forteller Valnes til VG.

Landslagstrener Arild Monsen beskriver 24-åringens utvikling de to siste årene som «formidabel». Under verdenscupåpningen i Finland 27. november sjokkerte Valnes med seier over Johannes Høsflot Klæbo, som ikke hadde tapt en sprintfinale på to år.

– Erik har kommet dundrende inn i verdenseliten. Han ble jo også norsk mester på 10 kilometer. Det er betryggende for meg med tanke på sprint. Jeg vet at han kan være med og kjøre veldig høy maksfart, sier Monsen til VG.

SJOKKERTE: Valnes trodde knapt det som hadde skjedd da han slo Klæbo på oppløpet i finske Ruka i november. Foto: Emmi Korhonen, Lehtikuva

Privat videomøte

Valnes smiler. Han forteller at gode treningsøkter er terapi for nervøsiteten. Terapi har det også vært å prate med treneren som følger ham hjemme i Tromsø, Kristian Skogstad.

I opptakten til VM samlet de seg foran hver sin skjerm sammen med tidligere OL- og VM-vinner i kombinert Håvard Klemetsen. Sistnevnte jobber som prosjektleder ved Olympiatoppen Nord. Trioen snakket om hvordan Valnes skal passe på at redselen for å feile ikke overskygger muligheten for å lykkes.

– Det er fint å kunne prate åpent om hva man tenker og føler. Det hjelper på, forteller Valnes.

Klemetsen forteller at det var et svært oppløftende møte.

– Jeg tror det var inspirerende, motiverende og nyttig for alle parter. Erik er en veldig oppegående og reflektert kar. Det er en spesiell inngang å være VM-debutant og samtidig medaljekandidat. Det er en krevende setting, som må forberedes. Er det én som kan takle det, tror jeg det er han. Vi har forsøkt «å skru ham» i riktig modus, sier Olympiatoppen-sjefen til VG.

I MØTE: Erik Valnes snakker her om tankene sine med trener Kristian Skogstad (til høyre) og Håvard Klemetsen, som foreviget møtet på datamaskinen. Foto: Håvard Klemetsen

Vil fjerne frykt

I dialog med VG sier Klemetsen at han er stolt over at Valnes er fra Nord-Norge. Han mener 24-åringen fra Sørreisa er et stort forbilde for andre utøvere fra samme landsdel.

– Jeg føler meg privilegert som får jobbe med en så talentfull utøver. Vi skal ikke hausse ham opp for mye, men han er helt klart en av dem som kan gjøre det stort i Oberstdorf.

– Hvordan får man lagt bort frykten for å mislykkes – hvis man kjenner på den?

– Vi ufarliggjør det. Vi har gått gjennom scenarioer og tenkt på hvilket modus Erik skal være i for å prestere på sitt beste. At han kjenner på nerver og forventninger overfor seg selv, er helt naturlig. Nervøsitet og adrenalin er en god energikilde hvis man bruker det rett. Han skal tørre å slippe seg løs og ha det gøy.

KONKURRENTER: Erik Valnes leder her an på den siste treningen foran torsdagens sprint. I hælene har 24-åringen Johannes Høsflot Klæbo.

– Fantastisk å jobbe med

Klemetsen forteller at Valnes er i stand til å ordlegge seg ned til hver minste detalj om hvor krevende en sprint-dag er for ham. Det skal være en styrke i den mentale forberedelsen.

Også Tromsø-bosatte Skogstad er imponert over det fysiske fartsfantomet fra Sørreisa, som han begynte å arbeide med for fire år siden.

– Vi har hatt veldig god kjemi fra dag én. Det har vært fantastisk å jobbe med Erik. Han utfordrer meg som trener. Han er rå på å ikke bare akseptere ting, men utfordre folk rundt ham, sier Skogstad til VG.

– Vi har snakket om forventningene som er til ham i Oberstdorf. Det må ikke bli for mye alvor i det. Det handler om å kunne tenke tilbake på et mesterskap hvor du har gjort ditt beste og fått muligheten til å nyte det, forteller Skogstad om samtalen med Valnes og Klemetsen.

– Hvordan tar man bort alvoret fra en slik situasjon?

– Det som skiller de som er på det nest øverste nivået og Erik som er på det høyeste, er at han er ekstremt god til å slå av bryteren når det ikke er løpsdager og erkjenne at det er alvor når det er konkurranse. Så skal han fokusere på seg selv. De andre løperne får han ikke gjort noe med uansett, sier Skogstad, som også roser dialogen med landslagstrener Monsen.

Alle vil følge spent med når sprintprologene begynner klokken 09.00 torsdag morgen.

PS: I tillegg til Valnes og Klæbo, vil Emil Iversen, Pål Golberg og Håvard Solås Taugbøl representere Norge på sprinten.

