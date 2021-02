Haaland om rivalen Lewandowski: – Den mannen er «galen»

Erling Braut Haaland (20) mener at han har mye å lære av sin rival om toppscorertittelen i Tyskland, Robert Lewandowski (32).

Det er i et intervju med Jan Åge Fjørtoft på Viaplay at Haaland snakker om polakken, som ble kåret til verdens beste fotballspiller i 2020.

– Den mannen er «galen». Han er «galen», sier Haaland.

I Bundesliga står Lewandowski med 26 mål på 21 kamper for Bayern München så langt. Haaland har 17 mål på 17 kamper. Mens polakken har scoret hvert 68. minutt, står Haaland med ett mål per 85 minutter. Lewandowski har scoret på 37 prosent av sjansene sine, Haaland på 36 prosent.

– Jeg spiller kamp, og jeg scoret ett mål. Ett mål nærmere å ta ham igjen, tenker jeg - og så scorer han hattrick som det er daglige greier. Det er så gale det han holder på med, sier Erling Braut Haaland.

På Fjørtofts spørsmål om hva han kan lære av Lewandowski, svarer Haaland:

– Det er mye. Først og fremst er han vanvittig god teknisk og i oppbyggingsspillet. Jeg ser hver Bayernkamp og lærer mye av dem generelt. Han er fantastisk i oppbygningsspillet, og ikke minst i posisjonering - relasjonene med de andre. De vet alltid hvor han er. Han klarer alltid å være der og avslutte angrepet for dem.

Haalands agent, Mino Raiola, er intervjuet av BBC. Han mener at Erling Braut Haaland er klar til å overta stjernestatusen etter spillere som Zlatan Ibrahimovic (39), Cristiano Ronaldo (36) og Lionel Messi (33).

– Det er åpenbart for alle som ser på Erling at han er en av dem som har potensial til å bli en fremtidig stjerne, for det er så vanskelig å gjøre det som han gjør i sin alder og på sitt nivå.

– Han er en av de fremtidige stjernene for det neste tiåret, fordi vi ser at stjernene som Ibrahimovic, Ronaldo og Messi kommer til en alder der alle spør seg: «Hvor lenge kan vi nyte dem?». Så alle ser etter den nye generasjon.

Om hvem som kan kjøpe Haaland, svarer hans agent:

– Det er maks ti klubber som har råd til å kjøpe ham og gi ham den plattformen han ønsker etter å ha vært i Dortmund. Og fire av disse klubbene er i England, sier han til BBC.

Mino Raiola sammenligner Haaland med Lewis Hamilton, som er i ferd med å slå Michael Schumachers rekorder i Formel 1:

– Jeg tror ikke det er en sportsdirektør eller trener i verden som ville sagt nei til Haaland. Det er som å si at et Formel-1- lag ikke ville hatt Lewis Hamilton, sier super-agenten.

