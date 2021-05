Dropper sitt tredje OL - går til filmen

Snowboardveteran Torgeir Bergrem (29) har bestemt seg for å takke nei til landslaget og sitt tredje OL i Beijing om 10 måneder - for å oppfylle guttedrømmen om å leve av å filme sine triks på brettet.

– Det er noe jeg har tenkt på lenge. Fra jeg var liten så jeg alle mine idoler i snowboardfilmer. Jeg har alltid hatt en drøm om å gjøre det samme. Nå gjør jeg det, sier Torgeir Bergrem.

Han var veldig nær ved å ta medalje i Big Air i OL i Pyeongchang for drøyt tre år siden. Etter fall i det avgjørende hoppet, endte han på 7. plass. I slopestyle tok han 8. plass. Hvis han skulle satset på sitt tredje OL, måtte det være med mål om å oppnå bedre plasseringer enn det.

Når sportssjef Per Iver Grimsrud presenterer landslagstroppen foran OL-sesongen 2021/22, er imidlertid «Torgeir Bergrem» ikke med.

– Torgeir og jeg kom inn på landslaget samtidig i 2011, han som utøver og jeg som trener. Han er hardtarbeidende, sta og et forbilde. Det er imponerende hvordan han gang på gang er kommet tilbake fra skader, og har levert gang på gang. Nå gleder jeg meg til å se hva Torgeir kan levere i «backcountry’n». Det blir ikke mildt, sier Per Iver Grimsrud.

DROPPER TREDJE OL: Her er Torgeir Bergrem under OL i Pyeongchang. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Etter 10 år som konkurransekjører på landslaget, vil Torgeir Bergrem satse hundre prosent på filmingens verden (aka «backcountry’n»). Den er stor i snowboard, som tradisjonelt er en sport bestående av to kategorier:

1) Konkurranser 2) Innhold for utstyrsprodusentene - det vil si «filming».

Gjerne i den rekkefølgen. Det lønner seg å ha et «konkurransenavn» før man kaster seg inn i filmindustrien, forklarer Torgeir Bergrem - som blant annet har Big Air-bronsemedalje fra X Games i Hafjell for fire år siden på CV-en.

– Torgeir er blitt en av mine aller beste venner, på landslagstur og ellers i livet. Det er synd ikke å ha ham med i konkurransesirkuset lenger. Det betyr ikke at han er ferdig med snowboard. Han er blitt god i frikjøring og har produsert mye bra film. Det skal bli spennende å se hva som skjer når han får enda mer tid til det, sier OL-sølvmedaljevinner Ståle Sandbech (27)- som satser mot sitt fjerde OL.

– Sist vinter var det færre konkurranser. Det ga meg tid til å filme mer. Jeg kunne holde på med begge deler. Hvis jeg skulle satset på et OL til, måtte jeg ha lagt filmingen på is, sier Torgeir Bergrem.

Det ble et enten eller-spørsmål. Han valgte «all in» på filmingen.

– Er det mulig å livnære seg på det?

– Det kommer an på hvor flink man er. Det holder ikke å dra på fjellet med et mobilkamera og så legge ut en video i sosiale medier. Du må ha med deg en bra gjeng og et godt crew, svarer Torgeir Bergrem.

Det siste har han. Et crew kan bestå av et titalls personer, og han har inngått avtaler som sikrer ham fast inntekt for de neste tre årene. Til høsten flytter han til USA, der utstyrsprodusentene befinner seg og markedet for filming er størst - og der blant andre tidligere konkurranse-ener Torstein Horgmo (34) har holdt det filmgående i flere år.

– Jeg kommer til å være mer borte nå enn før, sier trønder Torgeir Bergrem - som for tiden leser til eksamen i markedsføring.

