Graham Hansen-scoring: – Kult at hun får vist frem hvor god hun er

(Chelsea-Barcelona 0–4, kampen pågår) Etter at hennes to første finaler endte i tårer, er Caroline Graham Hansen (26) på god vei til å vinne Champions League-trofeet sammen med lagvenninnene i Barcelona.

Foto: Martin Meissner / AP

Finalemotstander Chelsea ble utspilt etter alle kunstens regler i 1. omgang på Gamla Ullevi i Göteborg. Etter 36 minutter gikk Barcelona opp i 4–0-ledelse etter scoring av den norske høyreangriperen.

– Jeg vet hvor god Caroline her, og det er så utrolig kult at hun får vist det frem hvor god hun er. Hun har hatt ekstrem motgang med skader til viktige kamper, sier TV 2-ekspert Solveig Gulbrandsen til VG.

– Derfor er det så kult å se at hun nå får lov til å skinne på den arenaen som hun viser at hun behersker.

Etter en drøy time ble Caroline Graham Hansen byttet ut. Før det hadde hun rukket å være innblandet i tre scoringer.

– En maktdemonstrasjon av Barcelona, fastslår toppfotballsjef Lise Klaveness til VG.

– Chelsea virker rystet, de er langt fra sitt normale nivå, fortsetter Klaveness og fastslår at London-klubben må «stramme forsvarsspillet fundamentalt».

– Chelsea savner Maren Mjelde, sier Andrine Hegerberg i Viasat4-studio om den skadede norske stjernen.

Den andre norske Chelsea-spilleren, Guro Reiten, startet på benken, men kom inn for Melanie Leupolz etter sidebytte - og gjorde en god figur.

Manchester United-spillerne Henning Berg, Ronny Johnsen og Ole Gunnar Solskjær, Steinar Pedersen for Borussia Dortmund, John Arne Riise for Liverpool, Ingvild Stensland for Lyon - og selvfølgelig Ada Hegerberg for Lyon er norske kvinner og menn som har vunnet Champions League tidligere.

35 sekunder var gått da Barcelona gikk i ledelsen 1–0. Først skjøt Lieke Martens i tverrliggeren, så la Caroline Graham Hansen inn - og så endte det på en merkverdig måte med at to Chelsea-spillere var sist på ballen før den dalte inn i buret, uten at keeper Ann Katrin Berger klarte å avverge.

Foto: JONATHAN NACKSTRAND / AFP

Etter 11 minutter var det klart for straffespark for Barca da Graham Hansen spilte inn til Jennifer Hermoso, som kanskje ikke skulle hatt straffe - men dommeren pekte fortsatt på 11-metersmerket etter VAR-sjekk.

Alexia Putellas har et venstrebein av guds nåde. Med det satte hun inn 2–0 på straffe.

Da klokken passerte 20 minutter ble det 3–0. Det var et lærebokangrep som endte med at Aitana Bonmati løp seg fri og scoret alene med målvakt Berger.

Caroline Graham Hansen utgjør Barcelonas angrepstrio sammen med Jennifer Hermoso og nederlandske Lieke Martens. Etter 36 minutter fikk Oslo-kvinnen servert ballen på sølvfat fra Martens - og hun puttet ballen i nettet til 4–0.

To tidligere Champions League-finaler har endt i tårer for «Carro»:

I 2016 satt hun på tribunen skadet da hennes Wolfsburg tapte og Lyon tok sin første av fem strake Champions League-troféer.

To år senere forlot hun banen skadet halvveis finalen og måtte igjen se lagvenninnene tape for Lyon.

Tre år har gått siden den vonde kvelden i Kiev. Siden den gang har hun sluppet lettere unna skader og tatt nye steg.

Sommeren 2019 tok hun et valg om å satse på noe nytt. Den grønne Wolfsburg-drakten byttes ut med Barcelonas «azulgrana».

Foto: MICHAEL ERICHSEN / BILDBYRÅN

2021-finalen minner ikke så rent lite om 2019-finalen da Lyon ledet 4–0 etter 30 minutter mot Lyon - etter tre mål av Ada Hegerberg.

Chelsea er for første gang i Champions League-finalen. Klubben er i finalen også for herrer og kan ta en slags revansj der.

Rett før kampstart gikk ryktene om at klubbeier Roman Abramovitsj hadde tatt privatflyet til Göteborg.

Les også Tilskuer-Mjelde klar for nervepirrende finalekveld: – Nesten litt vondt

Landslagskaptein Maren Mjelde er skadet, men med krykker har hun hatt rollen som inspirator for finalejentene.

– Jeg kom til Chelsea i 2017. Vi har vunnet alt i England. Nå står vi her i Champions League-finalen. Jeg håper det er den første av mange, sa Maren Mjelde til Viaplay på forhånd.

Caroline Graham Hansen (nummer to fra høyre) og de andre Barcelona-spillerne jubler etter å ha tatt føringen på selvmål. Til høyre kommer Kheira Hamraoui. Foto: Adam Ihse / PA Wire

