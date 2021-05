OL-drømmen knust etter tabbe: – Vondt

En rekke uheldige omstendigheter og en falsk positiv coronatest førte til at Norges nest beste sandvolleyballpar Mathias Berntsen (25) og Hendrik Mol (27) fikk OL-drømmen knust. – Fem års arbeid rett i dass, sier Mol.

DRØMMEN RØK: Hendrik Mol sammen med makker Mathias Berntsen. Foto: Privat

Hendrik Mol og makker Mathias Berntsen var ikke smittet, men under et treningsopphold på Tenerife ble de felt av falsk positiv coronatest på Anders Mol. Etter å ha jobbet for å nå OL i fem år, mistet de muligheten til å i det hele tatt kvalifisere seg.

Den positive PCR-testen førte nemlig til at det norske andrelaget med Berntsen og Mol måtte i karantene ettersom de ble regnet som nærkontakter. Dermed fikk de ikke reist fra Tenerife til Madrid hvor en plass blant fem av de åtte beste lagene ville gitt en OL-mulighet i en siste turnering i Nederland i juni.

– Der hadde vi hatt en god mulighet til å spille om OL-plassen med bare europeiske lag, lag som vi kan slå og har slått. Vi ble fratatt muligheten og det er ganske vondt. En ting er å kjempe om en OL-plass, det er noe annet når du ikke får lov til å kjempe etter all jobben som er lagt ned. Det er det verste, sier Hendrik Mol.

Mol uttrykte tirsdag kveld at han håpet alle norske OL-utøvere som ønsker vaksine får det før OL - så de slipper å havne i en lignende situasjon under lekene. Torsdag kom nyheten om at OL-vaksineringen ser ut til å gå i orden.

Tirsdag kveld delte han først sine tanker om den tragiske situasjonen på sin Instagram-konto:

– Visste ikke hva vi skulle gjøre

Tabben skjedde på Tenerife da beskjeden først var at det var ikke vits for Anders Mol å ta en ny coronatest - fordi negative PCR-tester angivelig ikke kunne forekomme. Da sandvolleyballspillerne forsto at de burde ta en ny hurtigtest var det for sent.

– Det var en rekke uheldige omstendigheter. Først og fremst er det sykehusets feil at man får feil resultat. Så var det dårlige råd fra de som skal sørge for at vi har best mulig vilkår for å delta i OL, deretter feilet vi som ikke insisterte på å teste Anders igjen. Vi ble ikke kontaktet av noen etter at Anders fikk den positive testen. Vi var i limbo og visste ikke hva vi skulle gjøre.

Hendrik Mol sier beskjeden var at de måtte i karantene uansett selv om det var en falsk positiv test.

– Det viste seg å ikke stemme, men vi hørte på det rådet litt for lenge. Anders gikk for å teste seg på nytt, men da var det stengt. Vi hadde rukket å reist til Madrid og spilt den turneringen hvis han hadde fått tatt den nye testen samme kvelden.

FRUSTRERT: Hendrik Mol får ikke muligheten til å kjempe om OL-drømmen. Foto: Privat

– Dårlige råd

Det ble tatt en ny test neste morgen. 24 timer senere kom beskjeden: Testen var negativ. Da var løpet kjørt for Mol og Berntsen.

– Mathias og jeg kunne reist til Madrid. Vi hadde negative prøver og kunne ha stukket av gårde. Samvittigheten gjorde at vi ble igjen.

Samvittigheten og noen dårlige råd.

– Det var dårlige råd fra leger som er tilknyttet vårt program fra Olympiatoppen. Vi fikk lov til å forlate Tenerife som om ingenting hadde skjedd da Anders fikk sitt testresultat. Noe som skulle vært en rutinemessig turnering endte i en katastrofe. Hverken Mathias eller jeg testet positivt og da er det ganske spesielt at vi skal bli rammet. Med corona-pausen har vi hatt OL i sikte i fem år. På en måte er det fem års arbeid som mer eller mindre går rett i dass, sier Hendrik Mol.

Tirsdag kveld hadde han ikke fått noen beklagelse fra Olympiatoppen.

– Jeg har ikke hørt noe. Vi får ta noe av skylden selv, vi burde fulgt magefølelsen og gjort det vi trodde var riktig.

– Svært beklagelig

Roald Bahr, sjefslege ved Olympiatoppen, sier til VG at han synes det er «svært beklagelig at Hendrik og Mathias mistet muligheten til å kvalifisere seg til Tokyo».

– Hendrik sier de fikk beskjed av leger tilknyttet Olympiatoppen om at falske PCR-tester ikke forekom og at det ikke var noe vits i å teste på nytt - burde det vært sjekket bedre?

– Anders’ PCR-prøve var positiv etter WHOs kriterier. Jeg undersøkte spørsmålet om det ville være mulig å teste seg ut av tidagerskarantenen gjennom en ny, negativ prøve med norske kolleger, spanske idrettsleger og - via det norske konsulatet - med lokale helsemyndigheter. Det var derfor overraskende at laget fikk beskjed fra lokale helsemyndigheter om at de kunne reise etter at Anders hadde tatt en ny prøve etter to døgn, dessverre for sent til å delta i kvaliken, svarer Bahr.