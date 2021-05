Herrem håper på ny sensasjon: – Vi går på banen for å vinne

Sola spiller lørdag sin største og merkeligste håndballkamp noensinne. Camilla Herrem (34) håper å gjenta cupsensasjonen fra 2007 i NM-finalen.

MØTES: Camilla Herrem mot Nora Mørk og Vipers i serieåpningen sist høst. Foto: Bjørn S. Delebekk

– Det er håp og da må vi holde fast på det, sier Herrem til VG.

Sola har ikke spilt kamp på fire måneder på grunn av pandemien. Nå går de rett i gapet på storfavoritten Vipers, som i seriefinalen tirsdag slukte Storhamar rått. Herrem kaller prestasjonen «ekstrem» og er imponert over hvordan Champions League-semifinalisten fungerer som lag.

– Vi går på banen for å vinne. Det må vi gjøre uansett. Så får vi heller bare se hvordan det ser ut etter 60 minutter, sier Camilla Herrem foran «hjemmekampen» i Stavanger Idrettshall.

Sist de to klubbene møttes slo Vipers Sola med nøyaktig samme sifre som Nora Mørk & co. vartet opp med mot Storhamar i seriefinalen: 34–25.

Ektemann og trener Steffen Stegavik har hatt uvanlig god tid til å pønske ut lure varianter og trekk før NM-finalen.

– Han har gått gjennom mye angående det taktiske og hvordan vi skal spille denne kampen, bekrefter Herrem.

GYLLENT MINNE: Camilla Herrem jubler for finalescoring mot Kari Mette Johansen og Larvik i 2007. Foto: Terje Bringedal / VG

Hun gleder seg uansett stort til klubbens første cupfinale. Sola har allerede innkassert sin første seriemedalje. Det ble bronse bak Vipers og Storhamar. Herrems første medalje i norsk håndball på syv år.

Fra 2006 til 2014 opplevde hun gang på gang å havne på sølvplass bak suverene Larvik. Men ingen regel uten unntak: I 2007 vant Byåsen cupfinalen sensasjonelt 30–27 over nettopp Larvik.

– Den finalen husker jeg veldig godt. Den eneste gullmedaljen jeg har fra norsk håndball, sier Herrem.

Hun var 21 år og fortsatt ikke etablert på landslaget den gangen. Men NM-finalen var et varsel om hva som skulle skje. Herrem imponerte 5112 tilskuere med seks mål og stor fart i kontringene.

Lørdag får totalt 100 lov til å se kampen i Stavanger Idrettshall.

– Cupfinaler er noe eget i Oslo Spektrum med tusenvis av tilskuere. Men akkurat slik situasjonen har vært i år er jeg bare glad for at finalen blir spilt. Det er bra at den ikke ble utsatt til august, mener Camilla Herrem.

Det spørs om det blir «Tore Tang» etter NM-finalen.

Hver Sola-spiller har fått tildelt én billett til cupfinalen. Camilla Herrems utvalgte er søsteren Cathrine. Broren Carl-Åge Herrem er speaker på kampen. Med ektemannen som trener stiller familiekjære Camilla med et sterkt personlig «lag» i finalearenaen.

– Mor og mormor passer Theo og ser finalen på TV. Det blir helt fint. De passer lillemann og så har jeg i hvert fall bror og søster i hallen, sier Herrem.

Sola imponerte stort da de slo Storhamar 33–28 i cupens kvartfinale i fjor høst. Kanskje klubbens beste kamp noen gang. I semifinalen ble Fredrikstad slått greit på bortebane. Men seieren hadde en pris: Den sterke strekspilleren Martine Wolff røk korsbånd i kneet og kan ikke spille NM-finalen.

