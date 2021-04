Manchester United raste etter dommeravgjørelse – VAR havnet i fokus igjen

(Tottenham - Manchester United 1–0, kampen pågår) Edinson Cavanis trodde han hadde scoret, men jubelen stilnet for en forseelse i forkant. Nå tar flere eksperter til orde for at VAR må endres.

FRUSTRASJON: Harry Maguire og Luke Shaw konfronterer dommer Chris Kavanagh i pausen mellom Tottenham og Manchester United. Foto: Matthew Childs / PA Wire

– Det er utrolig hvor latterlig VAR har blitt. Ikke bare med alle feilene de gjør, men det suger gleden ut av spillet, mener fotballegenden Gary Lineker.

Lekkert forarbeid fra Paul Pogba sendte Edinson Cavani gjennom – og han satte ballen forbi Hugo Lloris i Spurs-buret.

Scott McTominay hadde imidlertid en hånd i ansiktet på Heung-min Son, som gjorde det meste ut av situasjonen. Minutter senere satte sørkoreaneren selv inn kampens første tellende mål.

– Fjern VAR, det er en fullstendig katastrofe! En Burnley-spiller volleysparket Longstaff i ansiktet tidligere og det var ingenting, så skjer dette, skriver tidligere Manchester United-midtstopper Rio Ferdinand på Twitter.

Han sikter til en situasjon fra kampen mellom Burnley og Newcastle lørdag, hvor Burnley-stopper James Tarkowski sparket en motstander i ansiktet i forsøket på å klarere ballen.

– Det McTominay gjør der skjer 30 ganger i løpet av en kamp uten at det blir frispark, men fordi det blir mål så blir det frispark. Jeg lurer på hva Paul Gascoigne eller Bryan Robson synes om dette, spør Jan Åge Fjørtoft.

RASTE: Bruno Fernandes og Edinson Cavani var ikke fornøyde med dommeren i en annen situasjon hvor uruguayaneren fikk gult kort. Foto: ADRIAN DENNIS / X01348

Arsenal-legenden Ian Wright var på besøk på i TV 2s studio og hadde samme konklusjon.

– Dette er latterlig. Dette er hvorfor VAR ødelegger fotballen, mener Wright.

Den tidligere angrepsspilleren mener at McTominays forseelse ikke var i nærheten av nok til å annullere scoringen. Han pekte blant annet på at skotten ikke kunne ha noe oversikt over hvor Heung-min Son plasserte seg, og at touchen ikke var nok til at det burde være frispark.

– De har tatt fryktelige avgjørelser hele sesongen. Denne er også latterlig, sier Wright, som kaller det en «mikroavgjørelse».

Denne helgen har flere hårfine offsideavgjørelser skapt mye frustrasjon i Premier League. Tidligere Liverpool- og Manchester United-spiller Michael Owen støtter Wright.

– Orker ikke dette. Å annullere så mange mål for så små forseelser er veldig bekymringsfullt. Og så scorer Spurs noen øyeblikk senere, skriver Owen på Twitter.

11. april 2021