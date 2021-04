Kilder til VG: Spillere mener de ikke er blitt hørt i Pedersen-saken

VG får opplyst at flere spillere er uenig i meldingen som ble sendt til Strømsgodset-styret på vegne av spillergruppen. Den dannet blant annet grunnlag for avgjørelsen om å beholde hovedtrener Henrik Pedersen etter varsel om rasisme.

GODSET-TRENER: Henrik Pedersen under en eliteseriekamp mot Bodø/Glimt sist sesong. Foto: Fredrik Varfjell

Av spillere i Strømsgodset får VG opplyst at flere ikke stiller seg bak innholdet i meldingen som ble sendt til styret på vegne av spillergruppen søndag.

Den ble sendt av Strømsgodset-kaptein Mikkel Maigaard (25). Der ble det videreformidlet at det ikke var noen saker som pekte på at spillere har blitt utsatt for rasisme av trener Henrik Pedersen.

Kilder forteller VG at de planlegger å gi beskjed om at de ikke aksepterer trenerens oppførsel i møte med styret onsdag – og at det er blitt diskutert innad i spillergruppen.

Maigaard viste til at han hadde gjort egne undersøkelser blant spillerne, og danskens konklusjon ble avgitt «på vegne av spillergruppa», opplyser styreleder Ivar Strømsjordet til VG.

– Da måtte vi nødvendigvis ta det med i betraktningen da vi skulle vurdere det vi hadde fått inn av opplysninger, sier styrelederen om mandagens behandling av rasisme-saken i Strømsgodset.

Konfrontert VGs opplysninger om at spillere ikke stiller seg bak meldingen som ble sendt på vegne av spillergruppen, svarer Strømsjordet:

– Jeg har ikke fått konkrete tilbakemeldinger fra spillere, men vi har registrert at det er anonyme varslinger til NISO, så det kan jo kanskje tyde på at alle ikke er enig her.

– Jeg må forholde meg til meldingen som kom, og det var vist til alle spillere og at det ikke var avdekket noe rasistisk fra Henrik Pedersen overfor spillerne.

– Dere gjorde ikke noen egne undersøkelser etter å ha fått brevet fra Maigaard?

– Nei, vi tok ikke mer direkte kontakt med spillerne, annet enn at vi var positive til en åpen linje inn til NISO.

VGs kilder forteller at Strømsgodsets spillergruppe er splittet etter påstander om at trener Henrik Pedersen skal ha uttalt seg på en rasistisk måte.

Syv spillere har varslet interesseorganisasjonen NISO om rasistisk atferd fra Pedersen og VG kjenner til at spillere har gitt beskjed om at de nå vurderer fremtiden sin i klubben.

Styret i Strømsgodset Toppfotball hadde både fått skrivet fra kaptein Maigaard og en formell henvendelse fra NISO da det konkluderte med full tillit til Henrik Pedersen.

– Han viser til at det har vært møter i spillergruppen, og at han også har hatt individuelle møter med dem som kan ha vært utsatt for rasisme, eller er i risiko for å bli utsatt for det, og konkluderer med at «vi har gjennom dette møtet og i disse samtaler konkludert med at det ikke har vært noen saker som peker på rasisme mot noen av spillerne fra trener», sier Strømsjordet til VG.

– Så er det vist til to «uheldige episoder» hvor det har vært litt fleipete ordbruk, men ikke noe som noen har oppfattet som rasisme, sier Strømsjordet.

Mikkel Maigaard har ikke besvart VGs henvendelser.

Godset-styret konkluderte med at Pedersen ikke har utvist rasistiske holdninger mot ansatte i klubben, men i en pressemelding kom det også frem «at det har blitt avdekket uheldige episoder som styret tar på største alvor. Dette er adressert og vil bli håndtert internt».

Pedersen selv benektet i en e-post til VG mandag kveld at han har vært rasistisk.

– Jeg har personlig ikke vært i tvil om at anklagene var grunnløse, og at jeg ville bli renvasket. Men det har svært belastende dager, hvor jeg på grunn av klubbens interne undersøkelser, har valgt ikke å kommentere saken offentlig, fordi jeg ikke ville forstyrre den viktige prosessen, sier Pedersen.

