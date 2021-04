Bohinen interessert i Godset-jobben: – Jeg står i startblokken

DRAMMEN (VG) Etter at Henrik Pedersen (43) ble enig med Strømsgodset om å terminere kontrakten, opplyser trenerprofil Lars Bohinen (51) at han er fristet av den ledige jobben.

SULTEN PÅ JOBB: Lars Bohinen føler seg klar for nye oppgaver. Foto: Marius Simensen

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

– For meg vil Godset alltid være en spennende klubb, sier Bohinen til VG.

– Hva gjør Godset spennende for deg?

– Størrelsen, supporterne og engasjementet rundt. I korte ord.

Fredag kulminerte en ukes hektisk møteaktivitet i Drammen med at danske Pedersen forlot jobben som trener på grunn av en pågående varslersak om rasisme. Det betyr at stillingen må fylles av en ny person. Også tidligere landslagsassistent Per Joar Hansen er i utgangspunktet ledig.

– Man skal ha respekt for den situasjonen som har vært i Strømsgodset og også respekt for at noen har mistet jobben sin. Det er det første jeg tenker på, svarer Hansen på VGs spørsmål om han kunne tenkt seg jobben.

– Kan skje mye rart

Hansen har tidligere ledet GIF Sundsvall, Rosenborg, Aalesund og Ranheim, i tillegg til det norske U21-landslaget. De siste årene har han vært assistent på det norske landslaget. Under den forrige internasjonale perioden bidro nordlendingen for Islands landslag sammen med Lars Lagerbäck.

– Nå var det bare et spørsmål om å bidra her. Nå er det vel et halvt år til neste kamp, så det kan skje mye rart, sier «Perry».

Strømsgodset har slitt tungt økonomisk i flere år, med et samlet underskudd på 20 millioner i årene 2018 og 2019, men fjorårets negative resultat ble «bare» på 2,9 millioner.

Godset har hatt egenkapital å ta av, og har sånn sett hatt noenlunde kontroll. Det skal være midler til å finne ny trener, tross at Henrik Pedersen får med seg et sluttvederlag, men klubben kan neppe gå for en veldig dyr løsning.

Fulladet Bohinen

Bohinen ble på sin side sagt opp i Aalesund på sensommeren fjor, etter å ha satt poengrekord med laget i Obos-ligaen året i forveien. Nå er den tidligere Premier League-proffen klar til å tre inn i trenermanesjen igjen – og gjerne i Drammen.

– Jeg er fulladet og passe rastløs. Det har vært godt med en friperiode. Både mentalt og for refleksjon, forteller 51-åringen.

– Du er klar til å starte i ny jobb på dagen?

– Jeg står i startblokken, sier Bohinen og gliser.

55 år gamle Hansen er klar på at han også kunne tenke seg å være hovedtrener igjen om riktig klubb slår på tråden.

– Jeg ser på meg selv om en ganske ung mann. Jeg har vært privilegert og fått oppleve veldig mye. Skal man gå inn i noe og være hovedtrener, skal oppdraget være så motiverende at og være noe som virkelig trigger, sier han.

– Hva tenker du om Strømsgodset?

– Klubben har sikkert tenkt gjennom hva de gjør videre og har nok en profil, men det viktigste nå er vel å få spillergruppen til å fungere sammen før de begynner å tenke om de skal ha høyt eller lavt press.

Eurosports fotballekspert Joacim Jonsson mener Strømsgodset trenger en trygg og erfaren trener – fordi det nå «stormer» i klubben.

– Det er en klubb der det er totalt kaos, og det er ikke bare-bare å gå rett inn i det. Jeg tror trenere tenker seg om både én og to ganger, sier Jonsson, som mener klubben må bli ferdig med varslingssaken før en ny trener kommer på plass.

Varslingssaken pågår fortsatt i Strømsgodset.

– Den kan få følger for både omdømme og sponsorer, og det er mye som er i det blå. Samtidig er seriestarter om fire uker, så man må få det på plass ganske raskt.

Jonsson mener Lars Bohinen er en naturlig kandidat.

– Bohinen er en gammel landslagskollega med Jostein Flo, men han har spilt med tre bak i lang tid, og det er ikke noe Godset noensinne har gjort. Skal man gå på akkord med egen stil? spør Jonsson.

KANDIDAT: åkon Wibe-Lund da han fungerte som hovedtrener i mai 2019. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Nåværende Godset-assistent Håkon Wibe-Lund, som var midlertidig hovedtrener i perioden mellom Bjørn Petter Ingebretsen og Henrik Pedersen én drøy måned i 2019, er også en naturlig kandidat.

– Enten går klubben for han, eller så gjør den det ikke. Han kan ikke lede laget i tre kamper før det hentes en ny utenfra, mener Jonsson.

Wibe-Lund har foreløpig ikke besvart VGs henvendelser.

Andre kandidater

Andre aktuelle kandidater kan være KFUM-trener Jørgen Isnes og nåværende Stabæk-assistent Eirik Kjønø. Sistnevnte ble kjøpt fri fra jobben som hovedtrener for Grorud for bare to måneder siden.

Det har ikke lyktes VG å få en kommentar fra Isnes og Kjønø til denne saken.

Strømsgodset-leder Dag Lindseth Andersen sier at klubben må samle seg før den kommuniserer om veien videre. Sportssjef Jostein Flo har ikke besvart VGs henvendelse.

Publisert Publisert: 10. april 2021 11:26 Oppdatert: 10. april 2021 12:26