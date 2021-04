Stusser over signering: Ikke det Rosenborg en gang var

Fotballekspertene Kai Bardal og Joacim Jonsson stusser over Rosenborgs valg i å hente Guillhermo Molins (32).

SIGNERT: Guillermo Molins blir nå lagkamerat med Holmar Eyjolfsson i Rosenborg. Foto: Christoffer Andersen

Rosenborg har signert Guillhermo Molins på en kortidsskontrakt. Den svenske spissen har signert en kontrakt til midten av august. Det bekrefter RBK-trener Åge Hareide overfor Adresseavisen.

32-åringen spilte to sesonger under Åge Hareide i Malmö i 2014 og 2015. Forrige sommer brøt han kontrakten med den svenske klubben, før han spilte for Sarpsborg 08 i høst. Molins har vært klubbløs i 2021.

– Vi har behøvd større bredde i frontleddet, også med tanke på at Ole Sæter er ute med skade. Det må være konkurranse om plassene i en klubb som Rosenborg, sier Åge Hareide til Adresseavisen.

VGs fotballekspert, Kai Bardal, mener signeringen bryter med modellen som Rosenborg har fulgt tidligere i år.

– Det er åpenbart en kortsiktig løsning, og det er sikkert greit til å ty til kjente erfarne løsninger. Samtidig så bryter det litt med det dem har prøvd å gjøre på generell basis, sier Bardal.

Han utdyper:

– De har hentet ny fysisk trener og snakket mye om å «bygge styrke og kondisjon». De har også prøvd å fornye stallen med å bli kvitt spillere som Helland og Åsen.

– Det er ikke opplagt at det da passer inn med en svensk 88-modell, som ikke har all verdens med spilleminutter de siste årene, og ikke akkurat er kjent for det fysiske grunnlaget, forteller VGs fotballekspert.

Eurosports fotballekspert, Joacim Jonsson, mener Molins er en klassespiller, og at han i form er bedre enn Rosenborg-spiss Dino Islamovic. Han stusser likevel over timingen på overgangen.

– Jeg har lest noen steder at de henter han som erstatter for Ole Sæter. Det her er ingen erstatter for Ole Sæter, det er helt sikkert. For det første spiller de i helt ulike divisjoner. Molins er en rutinert spiller som har levert på øverste nivå, Sæter er en «up and coming» spiller, som man hadde helt andre forventninger til.

– I tillegg så er jo ikke Molins i slag. Det var ikke mange fotballkamper han spilte i 2020, og han trenger tid. Det er jeg kanskje litt overrasket over, at det blir en korttidshorisont for en spiller som trenger tid til å komme seg i form, sier Jonsson.

Det ble fem kamper for den Uruguay-fødte spissen med dobbelt statsborgerskap i Sarpsborg 08. På de kampene ble det null scoringer og én målgivende pasning.

IKKE SOM FØR: Fotballekspert Joacim Jonsson mener han må nå akseptere at Rosenborg ikke er som de én gang var. Foto: Eurosport

– Hva sier det om Rosenborg sin status nå, da de henter en klubbløs 32-åring?

– Jeg må bare akseptere at Rosenborg ikke er det Rosenborg var. Tidligere var det snakk om det var Sigurd Rushfeldt som skulle hentes, om det var Frode Johnsen, eller John Carew. Det var topp klasse man hentet. Nå henter man spillere som klubber som Stabæk og Strømsgodset kan hente.

Fakta Siste overganger Rosenborg INN: Guillermo Molins (Klubbløs)

Jonathan Augustinsson (Djurgården, Sverige)

Besim Serbecic (tilbake fra FK Sarajevo, Bosnia etter lån)

Gustav Valsvik (tilbake fra Stabæk etter lån)

Adam Andersson (Häcken, Sverige)

Ole Sæter (Ranheim)

Stefano Vecchia (Sirius, Sverige) UT: Tore Reginiussen (St. Pauli)

Teodor Berg Haltvik (Raufoss)

Vegar Eggen Hedenstad (Fatih Karagümrük, Tyrkia)

Pa Konate (kontrakt utgått)

Djordje Denic (Apollon Limassol, Kypros)

Samuel Adegbenro (IFK Norrköping, Sverige)

Warren Kamanzi (lån til Ranheim ut sesongen)

Mikael Tørset Johnsen (lån til Feyenoord, Nederland frem til sommeren)

Sondre Skogen (Feyenoord, Nederland)

Filip Brattbakk (lån til Ranheim ut sesongen)

Andreas Helmersen (Raufoss)

Gjermund Åsen (lån til Lillestrøm ut sesongen)

Torbjørn Lysaker Heggem (Sandnes Ulf)

Erik Botheim (Bodø/Glimt)

Pål André Helland (Lillestrøm)

Oscar Solnørdal (Aalesund)

Rasmus Semundseth Sandberg (Stjørdals-Blink) Kilde: VG/Eurosport Les mer

– Svenskene som har kommet er greie solide Allsvenskan- og Eliteserien-spillere, men det er ikke spillere som tar Rosenborg til et seriemesterskap, og tar Rosenborg ut til Europa, sier Jonnson.

– Ingen kommentar, svarer Åge Hareide til ekspertenes kommentarer.

