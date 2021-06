Grusom keepertabbe startet spansk maktdemonstrasjon: – Pinlig øyeblikk

(Slovakia - Spania 0–5) Sjansesløseriet så ut til å fortsette da Álvaro Morata brente Spanias femte straffespark på rad. Så fikk de en hjelpende hånd av Martin Dúbravka.

Publisert Publisert For mindre enn 50 minutter siden

En fryktelig pasning fra Lubomir Satka havnet i føttene til Pablo Sarabia, som banket til fra langt hold. Ballen traff tverrliggeren og gikk i en høy bue, før den dalte ned igjen.

Dúbravka skulle bare slå ballen over tverrliggeren, men isteden nærmest volleyballsmashet han den rett i eget nett.

– Et pinlig øyeblikk for ham, sier tidligere England- og Manchester United-spiller Gary Neville i ITVs studio.

I NRKs studio sa Alexander Schau at han «ikke har sett et sånt mål før», og var nok definitivt inne på noe. Dúbravkas tabbe kommer til å stå igjen som en av tidenes tabber i EM.

Dúbravka hadde startet kampen bra og reddet straffesparket fra Álvaro Morata etter drøyt ti minutter. Ondrej Duda var klønete da han sparket Koke på hælen.

Den nederlandske dommer Björn Kuipers tittet på VAR-bildene og pekte på krittmerket. Morata, som har fått mye kritikk for å ha bommet på mange sjanser så langt i EM, bommet også på straffen.

I forrige kamp var det Gerard Moreno som bommet på straffe. Også de tre foregående straffene før det endte med bom.

STRAFFEREDNING: Martin Dúbravka stopper forsøket til Álvaro Morata. Foto: Jose Manuel Vidal / POOL / EPA POOL

Så gjorde altså Dúbravka den store tabben som førte til 0–1. Deretter var han ute på bærtur også på 0–2. Den slovakiske målvakten fulgte Gerard Moreno og forlot dermed eget mål.

Moreno kunne vippe ballen inn i feltet – og der sto Aymeric Laporte og stanget inn sitt første mål, i det som var hans tredje landskamp etter «overgangen» fra Frankrike.

– Jeg vet ikke hva han skal gjøre der ute. Han må la forsvarsspillerne gjøre jobben, sier Eni Aluko – med 102 landskamper for England – i ITVs studio.

Spania fortsatte å angripe og før timen var spilt satte Pablo Sarabia inn 3–0 etter et flott innlegg av Jordi Alba.

Etter 65 minutter ble Álvaro Morata erstattet av Ferran Torres, som ikke brukte lang tid på å presentere seg. Med sitt første touch på ballen flikket han inn 4–0 fra kloss hold.

Og som om det ikke var nok: Sekunder etter at Pau Torres ble byttet inn for Eric García, nikket han inn Spanias femte mål via leggen på Juraj Kucka.

I den andre kampen som gikk samtidig så Robert Lewandowski ut til ordne spansk gruppeseier da han hentet opp 0–2 til 2–2 for Polen, men på overtid satte svenskene inn 3–2.

Det betyr at Spania blir nummer to i gruppen og skal møte Kroatia i åttedelsfinalen mandag klokken 18.00, mens Slovakias dårlige målforskjell gjør at de ikke kommer til å bli blant de fire beste treerne og er dermed ute av EM.

Sveits, Ukraina og Tsjekkia er klare som tre av de fire beste treerne. Portugal er nødt til å tape med fire mål mot Frankrike for at Finland skal ta seg videre, hvis ikke går den siste plassen til tredjeplassen i gruppe F.

Publisert Publisert: 23. juni 2021 19:54 Oppdatert: 23. juni 2021 20:40