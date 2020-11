Vålerengas nest beste poengfangst på 25 (!) år

VALLE HOVIN (VG) (Vålerenga-Odd 2-0) Det er nesten utrolig å tenke på, men siden 14-klubbsserien ble innført i 1995, har det kun skjedd én gang at Vålerenga har stått med flere poeng etter 24 kamper enn det klubben nå har oppnådd under Dag-Eiliv Fagermo.

Fagermo selv må smile når VG forteller ham om fakta: At VIF-laget hans kan gå mot den beste poengfangsten på 25 år.

– Interessant, sier Fagermo - som selv er overrasket over at klubben allerede i hans første sesong kjemper om medaljer i Eliteserien

Den eneste sesongen der Vålerenga kapret flere poeng etter 24 seriekamper enn de har gjort nå, var faktisk ikke det året VIF vant serien - i 2005. Kjetil Rekdals kommende mesterlag hadde samme poengsum, 45, etter 24 serierunder. Men Martin Andresens sølv-lag fra 2010, de hadde kapret 49 poeng etter 24 kamper i 2010.

Fagermo hadde aldri sett for seg at VIF skulle ha 45 poeng på dette tidspunktet - eller være i posisjon til å kjempe med Molde og Rosenborg om plassene bak suverene Bodø/Glimt allerede i 2020. Det er desto mer gledelig, og han mener mye av grunnen er at klubbens yngste spillere virkelig har tatt steg.

– Poengfangsten, og at vi i øyeblikket kan spille om medaljer, det forteller meg at prosjektet jeg ble satt til å lede, det er godt i gang, sier Dag-Eilev Fagermo til VG. Han legger til at det selvsagt også sier mye om underpresteringen til denne klubben, at det kun har skjedd en gang tidligere, på 25 år, at VIF har kapret flere enn 45 poeng etter 24 kamper.

– Selvsagt altfor dårlig. Og mitt mål er å vinne gull, med Vålerenga. Og det mener jeg vi kan klare. Det er egentlig bare Brann og Rosenborg som skal ha sånne ressurser som Vålerenga bør ha. Som klubben fra den største byen i Norge, bør vi ligge der oppe hver sesong, mener Fagermo.

Han peker på tre ting som, trolig, har ført til at Vålerenga allerede nå er en medaljekandidat:

* Krav hver dag, noen ganger så tøffe krav at spillerne reagerer.

* Færre skader, og færre kort gjør at Fagermo kan spille med samme lag nesten hver gang.

* Sult - spillerne på Fagermo og Fagermo på spillerne.

– Vi har allerede klart å få stabilitet i unge spillere som Kristoffer Klaessson, Christian Borchgrevink, Ivan Näsberg, Aron Dønnum og Osame Sahraoui. Det hadde jeg ikke trodd skulle gå så fort, men de har virkelig imponert meg, sier Fagermo.

Han er glad for en liten revansje for nederlaget i Skien i sommer.

Én før pause og en rett før slutt var nok, og Vålerenga fortsetter sin klatring oppover stigen i norsk fotball - takket være Herolind Shala og Mathias Vilhjalmsson.

Midtbanespilleren Shala scoret kampens første mål, seks minutter før pause. Innbytter Vilhjalmsson scoret det siste, seks minutter før slutt. Scoringene gjør at Dag-Eilev Fagermo får en fin mandag, der han kan se av tabellen at den nye klubben hans trolig vil kjempe med medalje-grossister som Rosenborg og Molde helt til siste serierunde.

– Viktig. Nå er vi med, mye på grunn av en tydelig spillestil, og en miks av erfarne og unge spillere, sier Herolind Shala til VG.

Shalas scoring var Vålerengas fjerde målsjanse i kampen, og det skulle komme to til før pause, mens Odd ikke klarte å skape en eneste en. Så ledelsen til pause var svært fortjent. Og Vålerenga spilte en god kamp mot Fagermos gamle klubb.

Odd tok mer over etter pause, og etter hvert klarte de også å skape et par farligheter foran Kristoffer Klaesson i Vålerenga-målet. Innbytter Robin Simovic hadde den største sjansen, etter 73 minutter, men Klaesson reddet mesterlig forsøket.

Og da Odd-presset avtok, ble det mye Vålerenga igjen. Og seks minutter før slutt kom altså avgjørelsen, da en innbytter, Odin Thiago Holm var involvert på et innlegg, ballen havnet hos en annen innbytter, Mathias Vilhjalmsson. Han nølte ikke, og dermed sto det fortjent 2–0 til hjemmelaget.

– Svært viktig, og veldig godt for meg, sier «matchvinner» Vilhjalmsson til VG.

Vålerenga er dermed fortsatt ubeseiret på hjemmebane denne sesongen, og er nå kun to poeng bak Molde på 2.plass og likt i poeng med Rosenborg på tredje.

PS. En ekstra utfordring på tampen: Skal Fagermo overgå poengfangsten til Martin Andresen fra 2010 - 61 poeng på 30 kamper, må Vålerenga vinne resten - de har igjen Sarpsborg, Rosenborg og Start hjemme, samt Aalesund, Stabæk og Viking borte.

