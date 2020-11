Lillestrøm våknet etter oppvaskmøte – er to seirer fra Eliteserien

LILLESTRØM (VG) (Lillestrøm – Jerv 1–0) Etter en sliteseier i hengekampen mot Jerv er Lillestrøm fem poeng fra å returnere til Eliteserien.

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Dermed slo de tilbake etter søndagens romeriksderby mot Ull/Kisa, der prestasjonen var betydelig dårligere enn resultatet (0–1-tap) for Lillestrøms del, og trener Geir Bakke beordret hele laget i møte på Åråsen etterpå.

Umiddelbart så det ut til å hjelpe for Bakkes mannskap. Treneren hadde dessuten tre nye navn i startelleveren fra sist, lagt om til 4–2–3–1, plassert lagkaptein Thomas Lehne Olsen på benken – og hjemmelaget skjøt ut i eliteserietempo.

MATCHVINNEREN: Her har Tobias Svendsen akkurat satt inn 1–0-scoringen bak Jerv-keeper Øystein Øvretveit. Bak jubler Torbjørn Kallevåg. Foto: Terje Pedersen

De fikk også starten de ville ha og fikk betalt for sitt intense, høye press allerede etter åtte minutter.

Tobias Svendsen, en av nykommerne i oppstillingen, rappet en Jerv-klarering, kombinerte med spissvikar Tryggvi Hrafn Haraldsson og var plutselig alene med Jerv-keeper Øystein Øvretveit.

«Supertalentet» fra Molde, som er blitt en fotballnomade med spill for seks toppklubber på de tre siste sesongene, plasserte trygt inn 1–0-ledelse i hengekampen opprinnelig tilhørende serierunde 18, utsatt på grunn av coronasmitte i Jerv.

Lillestrøm fortsatte i samme spor første halvtimen. De skapte ikke mengder av målsjanser, men jaget Jerv ustanselig inne på gjestenes halvdel. Kreftene holdt ikke helt til pause, og sørlendingene var frempå med et par skumle dødballer, samt en god avslutning av midtbanespiller Mathias Wichmann. Den parerte LSK-målvakt Mads Hedenstad Christiansen.

I 2. omgang ble det betydelig mer nerver og mindre ball for Lillestrøm. De ble riktignok fratatt en opplagt scoringssjanse av assistentdommeren da han konkluderte med at Haraldsson var offside da Kaan Kairinen spilte ham mutters alene med Jerv-keeperen, men mye av matchen handlet om å holde motstanderen fra sjanser og situasjoner i eget felt.

Jerv-trener Arne Sandstø la om til tre spisser, og Geir Bakke svarte etter hvert med å kaste inn superveteran Frode Kippe (42) som ekstra støyskjerm i sluttminuttene.

Men 1–0 holdt for Lillestrøm. Med to seirer til er de oppe på 58 poeng – to mer enn opprykksrival Sogndal maksimalt kan oppnå.

Kanarifuglenes tre gjenstående kamper er KFUM (hjemme), formsterke HamKam (borte) og nedrykkstruede Grorud (som selv vant sin kamp 2–1 mot Strømmen tidligere onsdag). Alle tre motstandere som Lillestrøm slo i det motsatte oppgjøret tidligere denne sesongen.

Publisert Publisert: 18. november 2020 19:56 Oppdatert: 18. november 2020 20:48