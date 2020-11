Nguen-assist mot Ronaldo og co.

(Juventus - Ferencvaros 2–1) En lekker assist fra Tokmac Nguen (27) sendte Ferencvaros i føringen i Torino. Så kom Cristiano Ronaldo (35) og Alvaro Morata (28) og spolerte festen.

TORino: Tokmac Nguen gratulerer Myrto Uzuni med scoringen han selv assisterte. Foto: MIGUEL MEDINA / AFP

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Tokmac Nguen måtte takke nei til nødlandslaget på grunn av en vond hamstring. Ferencvaros er inne i et hektisk kampprogram, men onsdag stilte nordmannen frisk, rask og full energi mot Juventus.

27-åringen, med en fortid i Strømsgodset, brukte 19 minutter på å sette sitt preg på kampen.

Først sendte han Danilo på rumpa, deretter rykket han seg bort fra Alex Sandro. «Tokki» stormet fremover og inn i Juventus’ 16-meter, før han fant Myrto Uzuni. Spissen styrte gjestene i ledelsen, og markerte scoringen på ydmykt vis ved å herme etter Cristiano Ronaldos ikoniske feiring.

previous







fullscreen next 1 av 3 Marco Alpozzi / LaPresse

Det kan det se ut som portugiseren fikk med seg. For verdensstjernen svarte på typisk vis drøye kvarteret senere. Ronaldo dro seg forbi en mann og inn i banen fra høyrekanten, før han banket ballen i nærmeste hjørne. Hans 70. mål på hjemmebane i Champions League.

Ronaldo vekker også oppsikt utenfor banen:

Nguen ble byttet ut etter 70 minutter. Inn kom tidligere Stabæk- og AaFK-spiller Franck Boli. Han klarte ikke å forandre på resultatet. Det gjorde imidlertid Alvaro Morata.

På overtid fant Juan Cuadrado spanjolen på bakerste stolpe, og ved hjelp av en litt klønete keeper, endte headingen til slutt i mål.

Nguen har vært i strålende form i Champions League denne sesongen. I åpningskampen i gruppespillet leverte han målgivende og banket inn et mål som senere ble annullert. I neste kamp mot Dynamo Kiev fant han nettmaskene igjen, denne gangen på tellende vis.

Alt håp er nå ute for Ferencvaros i Champions League. Juventus ligger på 2.-plass i gruppen, syv poeng foran «Tokki» og co. Med to kamper igjen er det dermed umulig å hente forspranget.

I de to siste kampene venter Barcelona hjemme og Dynamo borte for Ferencvaros - to nye muligheter til å vise seg frem på den største scenen for Nguen.

Publisert Publisert: 24. november 2020 22:52

Takk for at du leser BT Ikke gå glipp av alle nyheter fra Vestlandets største avis. Bli abonnent