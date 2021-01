Solbakken ber norsk fotball belønne gressklubbene fra ny milliardavtale

Landslagssjef Ståle Solbakken (52) mener toppklubbene som fortsatt spiller på naturgress bør få bonuspenger – og peker på norsk fotballs nyinngåtte avtale på over fire milliarder kroner.

KLAR TALE: Ståle Solbakken tror norske fotballspillere vil ha best av å spille på gress. Foto: Tore Kristiansen

– Sett av penger der, oppfordrer Solbakken – og sikter til at TV 2 skal betale 4,5 milliarder for tv-rettighetene fra 2023 til 2028.

Det sier landslagssjefen etter at det ble kjent at Brann kan være i ferd med å legge kunstgress etter snart 102 år med naturgress på Brann Stadion. Men Solbakken håper en så tradisjonsrik klubb kan holde litt igjen.

– Jeg tror det er fullt mulig å lage gode gressbaner både på Sørlandet, Jæren, Bergen og Oslo. Jeg bestemmer ikke dette. Men jeg er tilhenger av gress og har de samme meningene før og etter jeg ble landslagssjef, sier Ståle Solbakken.

Allerede i 2010 – på det tidspunktet der planen var at han skulle bli landslagssjef etter daværende trener Egil «Drillo» Olsen i 2012 – markerte han «superskepsis» mot at Ullevaal stadion den gang vurderte kunstgress.

Solbakken tror penger kan være løsningen for toppklubbene og at timingen er den nye milliardavtalen.

– Jeg håper klubber får satt av et visst antall midler til å behandle og legge gressbaner. Sammen kan man prøve å snu den trenden, slik man har gjort i Nederland. Jeg skjønner at det har noe med å gjøre at flere lag bruker banen, og at det tilhører en annen økonomi enn det som har med A-lagene å gjøre. Men kan man få gode nok gressbaner lenge nok, er det å foretrekke, fastslår Norges landslagssjef.

Fotballpresident Terje Svendsen sier at det foreløpig ikke har vært diskutert å bruke en pott fra den ferske medieavtalen på dette. Overfor TV 2 i 2019 åpnet fotballpresidenten for å gjøre som i Nederland, der klubbene fikk pengestøtte fra et «gressfond».

– Det har ikke vært noen dialog knyttet til dette i 2020. Vi har vært mer opptatt av å kunne spille fotball, samtidig som det pågår arbeid med å utvikle bedre og mer miljøvennlige kunstgressbaner, sier Svendsen til VG nå – og påpeker at ønsket om gressmidler i så fall må komme fra toppklubbene selv.

Til det sier Leif Øverland i Norsk Toppfotball, interesseorganisasjonen til klubbene i Eliteserien og OBOS-ligaen:

– Min opplevelse av debatten er at den veldig lik som for to-tre år siden. De samme røstene kjører de samme argumentene. De har ikke nærmet seg mye. Og jeg opplever heller ikke at det er en vind som blåser over Norge nå at «nå må man gå på naturgress».

– Er det penger nok i norsk fotball til å gjøre dette?

– Alt er prioriteringer. Vi skal i så fall ikke være noen bremsekloss, lover Norsk Toppfotballsjefen.

Odd vurderte gressbytte i høst

Klubbdirektør Einar Håndlykken i Odd avslører at telemarkingene senest i høst så på muligheten for å gå tilbake til naturgress på Falkum. Det ble med vurderingen.

Økonomi er ikke ene og alene årsaken, ifølge Håndlykken. For det handler også om plass og logistikk. Et nytt dekke på Skagerak Arena hadde også krevd minst én ny treningsbane i tillegg til stadion. Da trengs mye areal med fornuftig beliggenhet.

– Kostnaden i seg selv har ikke satt stopper for oss. Den tror vi er ganske lik i lengden på naturgress og kunstgress, uten å ha regnet på det i detalj. Kravene til kunstgressbaner blir stadig skjerpet, så utskiftningstakten blir hyppigere, sier Odd-sjefen.

Han kritiserer ikke Brann for å gå over til kunstgress – og begrunner blant annet med at Odd møtte Brann i Bergen i siste seriekamp i desember i fjor:

– Jeg er mer bekymret for dårlige gressbaner enn at vi får for mye kunstgress i Eliteserien. I hvert fall om vi legger vekt på kvaliteten på fotballen. De siste årene er serien spilt fra midt i mars til slutten av desember. Naturgressbanene i Eliteserien har stort sett bare god kvalitet i tre-fire måneder om sommeren, mener Håndlykken.

Som tidligere gründer og mangeårig leder av miljøorganisasjonen Zero legger Odds direktør likevel ikke skjul på at naturgress er mer klimavennlig.

– Det gjenstår en del før vi kan si at kunstgress har en god nok miljøstandard. Vi får håpe bransjen kommer opp med løsninger som gjør det mulig å kombinere kvalitet på fotballunderlaget hele året med miljø, sier Håndlykken.

– Hvorfor skal bransjen bruke ressurser på å komme opp med et miljøvennlig alternativ når alle i norsk fotball – fra seriemesteren til knøttelag – uansett kjøper kunstgress?

– Fordi miljø- og kvalitetskravene til dagens kunstgress stadig blir skjerpet, svarer Einar Håndlykken.

Tenker på spillerne

Ståle Solbakken påpeker et annet aspekt i underlagsdebatten: Spillernes eget ønske.

– Jeg tror de som skal utøve idretten vil ha en sterk mening om gressbane, påpeker landslagssjefen.

Og det kan Erlend Hanstveit i Norske utøveres sentralorganisasjon (NISO) bekrefte:

– Så å si alle spillerne i Eliteserien ønsker å spille på gode gressbaner. Så er det lokale forhold og økonomi som gjør at den enkelte klubb bestemmer seg for et annet dekke. Konsekvensen til slutt er at vi ender opp med en liga uten gressbaner. Det er vi veldig bekymret for. Både med tanke på miljø og den norske ligaens anerkjennelse i Europa, sier Hanstveit.

Solbakken opplever at norsk fotball fremstår litt for polarisert om kunstgress.

– Det er lett å avfeie den ene veien ved å si at man er avhengig av kunstgress fordi mange lag trener på banen. Så skal man heller ikke avfeie andre veien. Ikke legge seg i skyttergraven. Det er iallfall viktig, sier landslagssjefen.

– Ville du foretrukket at U21-landslaget gikk over til å spille hjemmekampene på naturgress?

– I den ideelle verden: Ja. Men akkurat med de samme argumentene for og imot. Med åpenhet, ikke skyttergrav, svarer Ståle Solbakken.

