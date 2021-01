Dopinglegen fra Seefeld-VM dømt til nesten fem års fengsel

Den tyske bloddopinglegen Mark Schmidt skal ha hjulpet en rekke utøvere med å oppnå suksess på en ulovlig måte. Han ble til slutt tatt under en antidoping operasjon under ski-VM i Seefeld.

DØMT: Dopinglegen, Mark Schmidt, er dømt til x år etter å ha blitt tatt i ski-VM i Seefeld. Foto: PETER KNEFFEL / POOL

Mark Schmidt er en av flere som ble tatt under «Operation Aderlass», som er en tysk-østerriksk antidoping operasjon.

Nå er dopinglegen dømt til fire år og ti måneder fengsel.

Påtalemyndigheten hadde lagt ned påstand om fem og et halvt års fengsel. Schmidt var anklaget for å ha deltatt aktivt i et internasjonalt bloddopingnettverk siden 2012.

Han ble også fratatt retten til å drive som lege i tre år.

Tidligere denne uken ble også syklisten, Stephan Denifl, dømt til to og et halvt år i fengsel.

Langrennsløperne Johannes Dürr, Max Hauke og Dominik Baldauf har også blitt dømt til fengsel, som en del av «Operation Aderlass».

