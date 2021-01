Tøff trekning for Solskjær i FA-cupen: Møter Liverpool

Liverpool blir neste FA-cuphinder for Ole Gunnar Solskjærs titteljakt i Manchester United.

TAKK FOR KAMPEN: Ole Gunnar Solskjær og Jürgen Klopp møtes flere ganger de kommende ukene. Her etter kamp i oktober. Foto: PETER POWELL / EPA

NTB, VG

Det ble klart etter mandagens trekning av 4. runde i verdens eldste klubbturnering. Storkampen spilles på Old Trafford om underkant av to uker.

Liverpool tar for øvrig imot Manchester United i ligaen kommende søndag.

I helgen startet United et nytt cupeventyr med 1-0 over Watford. Seieren kom få dager etter at Solskjærs lag røk 0-2 for Manchester City i ligacupen.

Det var de rødkleddes fjerde strake semifinaletap under kristiansunderens ledelse.

Manchester United har ikke spilt seg til en tittel siden 2016/17-sesongen. Storklubben er uten finaleseier i FA-cupen siden 2016.

Her er alle 4. rundekampene:

Cheltenham Town-Manchester City

Bournemouth-Crawley Town

Swansea City-Nottingham Forest

Southampton eller Shrewsbury Town-Arsenal

Barnsley-Norwich City

Chorley- Wolverhampton Wanderers

Millwall-Bristol City

Brighton & Hove Albion-Blackpool

Wycombe Wanderers-Tottenham Hotspur

Fulham-Burnley

Sheffield United-Plymouth Argyle

Chelsea-Luton Town

Stockport County eller West Ham United-Doncaster Rovers

Brentford-Leicester City

Everton-Sheffield Wednesday

