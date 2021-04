Stjernen ut mot nye Champions League: – Er det ingen som tenker på oss spillere?

İlkay Gündoğan (30) mener at det nye Champions League bare er et mindre onde enn Super League - og spør om ingen tenker på spillerne.

CITY-STJERNE: İlkay Gündoğan prøver å stoppe Erling Braut Haaland i Champions League-kampen mellom Manchester City og Borussia Dortmund den 6. april. Foto: Dave Thompson / AP

Det er på mikrobloggen Twitter at den tyske Manchester City-stjernen får ut sin frustrasjon.

Samtidig er de 14 ikke-Super League-klubbene i Premier League fast bestemt på at «de seks store» må straffes for sin oppførsel, melder Sky.

İlkay Gündoğan imponerer stort på fotballbanen og viser nå at han også har sine meningers mot. Og det gjelder ikke bare mot Super League - men også mot det nye Champions League-formatet - som du kan lese mer om her.

– Med alt Super League-greiene som skjer ... kan vi også snakke om det nye Champions League-formatet? Flere og flere og flere kamper, er det ingen som tenker på oss spillere? spør Manchester Citys midtbanespiller.

– Det nye Champions League-formatet er bare det minste av de to onder i forhold til Super League, fortsetter han - og mener at dagens Champions League er godt nok:

– Champions League-formatet fungerer nå, og det er derfor det er den mest populære klubbturneringen i verden - for oss spillere og for fansen, skriver Gündoğan, som også er kjent for å drive med veldedighet og for at han har tatt til orde for å hjelpe lokale kafeer og restauranter som sliter på grunn av corona-nedstengningen.

Mandag presenterte UEFA - litt i skyggen av Super League-bråket - et nytt format for Champions League, som skal innføres fra 2024/2025-sesongen. Det ble utarbeidet uavhengig av Super League-planene – som virker å rakne. Det nye formatet går blant annet ut på at turneringene utvides til 36 fra dagens 32 lag. De to lagene som spiller seg fram til finalen, kommer til å spille 17 kamper - mot dagens 13.

Tyskerens lagkamerater Kevin De Bruyne og Aymeric Laporte har tidligere denne uken brukt sosiale medier til å uttrykke sin klare mening om Super League.

Sky-reporter Kaveh Solekhol melder at de seks utbryterklubbene i Premier League har prøvd å bygge broer med de 14 andre klubbene gjennom telefonsamtaler - men at dette ikke har vært særlig vellykket.

– Arsenal-sjef Vinai Venkatesham har ringt alle 14 klubber for å si unnskyld, men han mottok det som best kan beskrives som en lunken reaksjon, skriver Solekhol.

Ifølge Sky-reporteren er de 14 andre klubbene klare på at de seks store må straffes. De mener blant annet at representantene for de store klubbene må fjernes fra nøkkelposisjoner i Premier League. En toppsjef i en mindre Premier League-klubb sier til Sky at han føler seg «forrådt» av de seks store.

Real Madrid-president Florentino Pérez insisterte til radioprogrammet El Larguero onsdag på at superligaen ikke er lagt død.

– Det står klart i kontrakten at man ikke kan trekke seg ut. De fleste involvert er direktører som kjenner denne verden, sa Real Madrid-sjefen.

Han åpnet for at aktørene kanskje ikke har forklart konseptet godt nok, og at det ledet til misnøyen.

