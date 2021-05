Solbakken får med Eliteserie-spillere – flere debutanter

Ståle Solbakken fikk karantenehjelp fra myndighetene for Eliteserie-spillere til de kommende landskampene. Fredrik Bjørkan, Fredrik Aursnes, Kristoffer Zachariassen og Aron Dønnum er i troppen for første gang.

– Aursnes er en spiller som har vært i vannskorpen lenge. Han har klart seg bra i både Eliteserien og de europeiske kampene for Molde, sier Solbakken til VG.

– Bjørkan er i fantastisk utvikling. Vi vil ha han litt bedre en mot en, men det har han alle forutsetninger for å bli. Zachariassen er en spiller som scorer mål og er i farlige situasjoner hele tiden, sier Solbakken.

Norge møter Luxembourg 2. juni og Hellas 6. juni i Malaga til treningskamper.

– Dønnum har startet sesongen i fyr og flamme, og har litt X-faktor. Det er spennende om den kan gjøre seg også et steg eller to opp, sier Solbakken.

Dønnum fikk applaus på Vålerenga-trening da han ble tatt ut:

Kampene spilles i Spania på grunn av coronatiltak i Norge. Det samme var tilfelle ved samlingen i mars da Norge slo Gibraltar og Montenegro i VM-kvaliken, mens det ble tap mot Tyrkia.

– Dette hadde jeg ikke trodd i det hele tatt. Det er utrolig stort, sier Eliteserie-toppscorer Zachariassen til Rosenborgs Twitter.

I forkant av uttaket var det uklart om Ståle Solbakken ville ta ut spillere fra Eliteserien. På grunn av innreiseregler må i utgangspunktet spillerne i innreisekarantene og vil gå glipp av kommende Eliteserie-kamper. Norges Fotballforbund spurte myndighetene om unntak fra dette. I forkant av pressekonferansen onsdag hadde det ikke kommet en avklaring. Det positive svaret kom en drøy halvtime før uttaket ble presentert.

– Det er del spillere fra Eliteserien med. Det er fordi de har fortjent det. Lise (Klaveness) og jeg har hatt en god dialog med Abid Raja for bare 30 minutter siden, hvor vi har fått lovnader om at de norske spillerne, i likhet med de olympiske og paralympiske utøverne, får unntak fra de karantenereglene, sier Solbakken.

– Jeg har snakket med fotballen gjennom helgen, både Lise og Ståle. Vi har gjort et unntak for utøvere som skal til OL og Paralympics, og vi ser ingen grunn til å gjøre forskjell på disse og herre- og kvinnelandslaget i fotball. Alle detaljene er ikke klare, men vi ønsket å gi et positivt signal, begrunner kulturminister Abid Raja (V) overfor VG onsdag formiddag.

Solbakken sier han har vært i dialog med flere andre spillere som var klare, dersom ikke myndighetene hadde sluppet opp på innreisekarantenen.

Hele troppen:

Målvakter:

André Hansen (Rosenborg), Sten Grytebust (FC København), Per Kristian Bråtveit (Groningen).

Forsvar:

Kristoffer Ajer (Celtic), Fredrik Bjørkan (Bodø/Glimt), Stian Gregersen (Molde), Andreas Hanche-Olsen (Gent), Birger Meling (Nimes), Julian Ryerson (Union Berlin), Stefan Strandberg (Ural).

Midtbane:

Fredrik Aursnes (Molde), Patrick Berg (Bodø/Glimt), Aron Dønnum (Vålerenga), Mohamed Elyounoussi (Celtic), Jens Petter Hauge (Milan), Fredrik Midtsjø (AZ Alkmaar), Mathias Normann (Rostov), Morten Thorsby (Sampdoria), Kristoffer Zachariassen (Rosenborg), Martin Ødegaard (Arsenal/Real Madrid).

Angrep:

Erling Braut Haaland (Borussia Dortmund), Alexander Sørloth (RB Leipzig), Joshua King (Everton), Kristian Thorstvedt (Genk).

