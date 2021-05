Carlsen vil gjøre ting «annerledes» før Nepo-matchen: – Jeg kan ikke avsløre før etter VM

Magnus Carlsen (30) bobler av glede over å møte Jan Nepomnjasjtsjij (30) og har allerede tenkt tenkt mye på forberedelser og hvilke hjelpere han vil ha med seg.

INSPIRERT: Magnus Carlsen stråler foran VM-matchen, som går i november-desember 2021. Her fotografert i hjertet av Oslo sist uke. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

– Jeg har allerede tenkt mye på det. Jeg kan jo ikke si hva, men jeg vil gjøre ting litt annerledes enn tidligere. Jeg har flere ideer om hva jeg kan gjøre bedre. Men hva det er kan jeg ikke avsløre før etter VM, sier verdensmesteren når vi møter ham på Stortinget.

Etter at russiske Nepomnjasjtsjij vant den såkalte kandidatturneringen, VM-kvalifiseringen, er det klart at de to kompisene møtes i november-desember, i det som på sjakkspråket heter VM-matchen.

Russeren har faktisk klart overtak på Carlsen - så lenge vi holder oss til klassisk sjakk, som de spiller i VM-oppgjøret. Han leder 4–1, men to av seirene kom da de var helt unge.

– Når vi møtes til høsten, har det gått 19 år siden vi møttes første gang, så det er spesielt. Og ja, jeg har jo dårlig score mot ham. Og selv fra 2011 leder han 2–1. Så det er absolutt noe jeg tenker på å skulle snu til positiv score i løpet av matchen.

– Dere har spilt mye mot hverandre – selv om det ikke har blitt så mye langsjakk?

– Ja, vi har spilt veldig mange treningspartier, lynsjakk og hurtigsjakk. Og da har jeg definitivt ikke vært underlegen! Så jeg tror nok ikke han tenker som en del andre - at han er en problemmotstander for meg. Tradisjonelt har jeg vært best av oss, men han har kommet nærmere.

Magnus Carlsen var på besøk hos stortingsrepresentant Peter Frølich da VG møtte ham. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

– Det er superspennende på skulle møte «Nepo». Jeg kunne ikke ha bedt om en bedre motstander. Han viste nivået sitt i kandidatturneringen. Derfor blir det veldig interessant sportslig sett. I tillegg har han en spennende stil, pluss altså det faktum at vi har kjent hverandre så lenge.

Nepomnjasjtsjij hadde, i tillegg til sterke russere, med seg ungareren Peter Leko i teamet sitt under kandidatturneringen. Kanskje gjentar han det? Leko - som for øvrig er like godt oppdatert på norsk herrehåndball som Christian Berge - har aldri jobbet for Carlsen, men var derimot en del av Viswanathan Anands team mot Carlsen i 2013.

– Jeg er 100 prosent motivert. Jeg har allerede tenkt mye på matchen, sier Carlsen - og understreker - som vanlig - at kontrakten på VM-kampen fortsatt ikke er underskrevet. Den handler blant annet om betingelser under matchen og den økonomiske biten. Carlsen tjente snaut seks millioner for seieren i 2018. Denne gang skal potten etter planen bli større.

Det viktigste av alt er at antall partier er økt fra 12 til 14. I 2018 endte som kjent samtlige langsjakkpartier mellom Fabiano Caruana og Magnus Carlsen med remis.

– Det har litt å si at det blir 14 partier. Det betyr at du kan spille litt skarpere, altså litt mer sjanser. Først og fremst synes jeg det er deilig å slippe de to fridagene, for det er nesten mer nervepirrende og gå rundt og trippe på fridagene. Selvfølgelig er det et minus for teamene rundt oss, som får mindre tid til å planlegge, men det er i hvert fall ikke noe problem fysisk å spille oftere enn det vi har gjort.

– Du vil ikke avsløre noe om teamet - men er Peter Heine Nielsen fortsatt sjefen for teamet ditt?

– Ja, definitivt! Men det blir nok litt nye folk rundt ham.

Carlsen vant den siste turneringen i den digitale Champions Chess Tour, og allerede til helgen starter den neste, som har fått navnet Crypto Cup. Dette er en såkalt «major» med hele 16 deltakere.

Blant dem er nettopp Jan Nepomnjasjtsjij. Og Carlsens VM-motstander i 2018 Fabiano Caruana. Og nesten alt som kan krype og gå av toppspillere. Faktisk er alle de ti beste på FIDEs ratingliste med.

