Omar Elabdellaoui har testet positivt på coronaviruset

STORO (VG) Landslagsspiller Omar Elabdellaoui har testet positivt på coronaviruset. Det melder Norges Fotballforbund i en pressemelding.

SMITTET: Omar Elabdellaoui har testet positivt på coronaviruset. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Omar Elabdellaoui, visekaptein på det norske herrelandslaget, har testet positivt for covid-19. Han er nå satt i karantene på spillerhotellet. Dagens trening er avlyst. Resten av troppen følger smittevernstiltakene i UEFA-protokollen og forholder seg til instruksene fra lokale helsemyndigheter.

– Spilleren som har testet positivt er Omar Elabdellaoui. Omar kjente først symptomer i natt og har hodepine, lett hoste, samt føler seg slapp. Utover dette er han ved godt mot. Han er isolert fra resten av laget. NFF vil holde en pressekonferanse senere i ettermiddag, skriver NFF i en pressemeldingen.

Elabdellaoui spiller for den tyrkiske klubben Galatasaray.

NFF er i dialog med UEFA og lokale smittevernmyndigheter, og avventer informasjon om hva som vil skje videre.

– Spilleren selv ønsker å varsle sine nærmeste før de leser om saken i media, og vi vil derfor komme tilbake med mer informasjon utover dagen, sa landslagets pressesjef Svein Graff til VG tidligere fredag. Da var de ikke kjent hvilken spiller som hadde testet positivt.

VG har vært i kontakt med direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i NFF, Gro Tvedt Anderssen, som henviser til pressemeldingen.

Norge skal etter planen spille Nations League-kamper borte mot Romania (søndag) og Østerrike (onsdag). Norge trente på Ullevaal Stadion torsdag. Israel trente på Ullevaal stadion onsdag klokken 18.00.

I KARANTENE: De norske landslagsspillerne er i karantene på spillerhotellet i Oslo. Foto: Bjørn Steinar Delebekk / VG

VG var tidligere fredag i dialog med konkurransedirektør Nils Fisketjønn. Da ønsket han ikke å svare på spørsmål ved et eventuelt smittetilfelle i den norske landslagsstroppen og konsekvenser rundt dette. VG har ikke lyktes med å få en kommentar fra landslagets assistenttrener Per Joar Hansen.

Onsdag ble Norges planlagte landskamp mot Israel avlyst etter oppfordringer fra helsemyndighetene. Det var blitt påvist smitte i den israelske troppen.

Etter avlysningen av har debatten rullet. Først uttalte helsedirektør Bjørn Guldvog at det nå er ønskelig med strengere karanteneregler også for idrettsutøvere. Fisketjønn i NFF slo raskt tilbake - det samme gjorde Odd-sjef Einar Håndlykken. De mener reglene vil få for negative konsekvenser og at fotballens smittevernsregime har fungert godt.

Torsdag koblet Alf-Inge «Alfie» Haaland seg på og rettet kritikk mot både Guldvog og VGs kommentator Leif Welhaven etter avlysningen.

