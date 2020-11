Norsk landslagsspiller har testet positivt på coronaviruset

En spiller på Norges A-landslag har testet positivt på coronaviruset. Det melder Norges Fotballforbund i en pressemelding.

I KARANTENE: Landslaget er i karantene på spillerhotellet etter at en spiller har testet positivt for coronaviruset. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

En spiller på A-herrer har testet positivt for covid-19. Han er nå satt i karantene på spillerhotellet. Dagens trening er avlyst. Resten av troppen følger smittevernstiltakene i UEFA-protokollen og forholder seg til instruksene fra lokale helsemyndigheter.

NFF er i dialog med UEFA og lokale smittevernmyndigheter, og avventer informasjon om hva som vil skje videre.

Det informeres ikke om hvilken spiller det er som har testet positivt.

– Spilleren selv ønsker å varsle sine nærmeste før de leser om saken i media, og vi vil derfor komme tilbake med mer informasjon utover dagen, sier landslagets pressesjef Svein Graff til VG.

VG har vært i kontakt med direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i NFF, Gro Tvedt Anderssen, som henviser til pressemeldingen.

VG var tidligere fredag i dialog med konkurransedirektør Nils Fisketjønn. Da ønsket han ikke å svare på spørsmål ved et eventuelt smittetilfelle i den norske landslagsstroppen og konsekvenser rundt dette. VG har ikke lyktes med å få en kommentar fra landslagets assistenttrener Per Joar Hansen.

Onsdag ble Norges planlagte landskamp mot Israel avlyst etter oppfordringer fra helsemyndighetene. Det var blitt påvist smitte i den israelske troppen.

Etter avlysningen av har debatten rullet. Først uttalte helsedirektør Bjørn Guldvog at det nå er ønskelig med strengere karanteneregler også for idrettsutøvere. Fisketjønn i NFF slo raskt tilbake - det samme gjorde Odd-sjef Einar Håndlykken. De mener reglene vil få for negative konsekvenser og at fotballens smittevernsregime har fungert godt.

Torsdag koblet Alf-Inge «Alfie» Haaland seg på og rettet kritikk mot både Guldvog og VGs kommentator Leif Welhaven etter avlysningen.

Norge skal etter planen spille Nations League-kamper borte mot Romania (søndag) og Østerrike (onsdag).

