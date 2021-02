Norges sølvhelter overrasket av vinneren: – Ikke mange som hadde trodd

OBERSTDORF/OSLO (VG) Halvor Egner Granerud fortviler over tunge forhold i VM-bakken. Tyskland tok et overraskende gull foran Norge i blandet lagkonkurranse.

Halvor Egner Granerud klarte ikke å innfri under lørdagens VM-konkurranse i normalbakken, men fikk sjansen til å revansjere seg sammen med Robert Johansson, Maren Lundby og Silje Opseth i søndagens blandet lagkonkurranse.

De jaktet gullet, men måtte til slutt nøye seg med sølv. Hoppsjef Clas Brede Bråthen peker på at de norske presterte på det jevne, mens tyskerne overpresterte.

– Jeg synes vi gjør en god innsats, men det er ikke godt nok til gull. Tyskerne leverer langt over snitt sammenlignet med tidligere i sesongen - og da spesielt jentene. Vi må bare gratulere og være imponert over at de tar det ut på hjemmebane, sier han til VG.

Granerud fortviler over forholdene.

– Det kjennes ut som luften detter rett ned. Det blir vanskelig å hoppe langt, da. Det føles som om man droppes ut i et vakuum, uten noe trykk, sier han til VG.

Norge endte 5,2 poeng bak vinnende Tyskland.

– Jeg føler at jeg kunne hoppet 5,2 poeng bedre i dag, så det er litt surt, forteller Granerud.

– Vi må si oss fornøyd med VM-sølv, selv om det er litt surt, sier Johansson.

Den store snakkisen etter rennet var prestasjonen til de tyske hoppjentene, Anna Rupprecht og Katharina Althaus, som er nummer 20 og 11 i verdenscupen sammenlagt.

– Jeg tror ikke det var mange som hadde trodd de skulle vinne VM-gull i dag. Spesielt det jentene gjør i dag er helt enormt, sier Granerud om tyskerne.

– Det ble en «tight» og spennende konkurranse. Jeg er veldig overrasket over at det var Tyskland vi skulle kjempe med, sier Lundby.

Tyskland forsvarte tittelen fra 2019 – men uten «Playboy-hopperen» Juliane Seyfarth som var med sist tyskerene stakk av med VM-gullet

Allerede etter to hopp i den første omgangen etablerte det seg en tettrio bestående av Tyskland, Østerrike og Norge. Silje Opseth og Robert Johansson sørget for at det norske laget hang med, mens Maren Lundby sendte Norge i ledelsen. Men som sistemann i omgangen ble det nok en gang ikke full klaff for Granerud.

Forholdene var blytunge, og med 94 meter fra verdenscuplederen lå Norge på andreplass før finaleomgangen. Derfor var det nok en gang en tydelig skuffet Granerud som snakket med NRK etter første omgang.

– Man kan stille klokka etter vinden her i Oberstdorf. Jeg beklager å måtte ta det opp, men det er kjedelig å hoppe i slike forhold. Det kjennes som et godt hopp, men vi får prøve på nytt i andre omgang. Da blir det mer stabilt og litt likere vilkår, sa stjernehopperen, som roste laginnsatsen.

– Forholdene får han ikke gjort noe med, men han kan gjøre noe med hoppingen sin, sa hoppsjef Clas Brede Bråthen til VG i pausen.

Både Opseth og Johansson svevde langt kortere enn nødvendig for å igjen kunne nærme seg ledelsen

– Dette er ikke bra! ropte NRK-kommentator Christian Nilsen da sistnevnte landet på 96 meter.

Avstanden opp til Tyskland var begynt å bli skummel, og drømmen om ett VM-gull hvilte på Lundby og Graneruds skuldre.

Anna Rupprecht leverte et kjempehopp i Lundbys gruppe, men den norske kvinnen evnet å kappe forspranget til Tyskland med noen få poeng. Dermed var det opp til Granerud å hente de 7,6 siste poengene som skilte.

102 meter fra nordmannen var godt, men ikke godt nok til gull. Tyskland vant foran Norge. Østerrike ble nummer tre og vant bronsemedalje.

– Jeg sitter igjen med en liten skuffelse, jeg må innrømme det, sier Johan Remen Evensen i NRK om sølvfangsten.

Hopplandslaget har ett sølv og én bronse fra tidligere i mesterskapet - begge på kvinnesiden.

