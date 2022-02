Lægreid foran «kongedistansen»: – Det blir en manndomsprøve

ZHANGJIAKOU (VG) 20 km-eksperten Sturla Holm Lægreid (24) innser at han må gjøre ting annerledes i vindkulene i Kina.

Sturla Holm Lægreid sier han vil være fornøyd med medalje i tirsdagens renn.

– Vi kan ikke skyte som normalt. Vi må vente på de rette vindforholdene. Jeg er forberedt på at det kan bli en kamp med forholdene, sier han foran tirsdagens normaldistanse for menn i OL.

– Jeg føler at jeg har litt godfølelse. Jeg føler at jeg takler forholdene, men dette blir kanskje den tøffeste konkurransen vi går i hele vinter. Det blir en manndomsprøve.

Når skiskytterne møter mediene blir Lægreid spurt om han føler seg som den største favoritten – med tanke på sine ekstremt gode resultater på 20 km.

– Jeg ser også på meg selv som en favoritt, det er den øvelsen jeg takler best og som jeg har gjort det best historisk. Jeg selv jeg er ikke en maskin, jeg kan gjøre feil. Det blir vanskeligere under disse forholdene. Du kan ikke stille på startstreken og forvente medalje. Det blir en kamp. Om jeg får medalje, blir jeg veldig fornøyd, sier Lægreid, som har tre seirer, én annenplass og én femteplass på 20 kilometer til nå i karrieren på toppnivå.

Sturla Holm Lægreid debuterer i OL på tirsdagens 20 kilometer.

Lægreid tok fire gullmedaljer i VM sist vinter, blant annet på 20 km. Det var første gang siden 2011 at en nordmann gikk til topps på «kongedistansen».

– Er du redd for at dette kan bli et bingorenn?

– Det kan det bli, men det er ingen grunn til å grave seg ned om det skulle bli urettferdig. Da er det bare å se til neste renn. Uansett handler 20 km om å gå fem gode runder.

Det har ikke gått bare på skinner for Sturla Holm Lægreid denne vinteren.

– Det ble en litt skeiv inngang med litt sykdom og dårlig form. Så ble skytingen bra, men jeg måtte prioritere det fysiske, og skytingen ble litt dårligere. Men det har vært tøffere forhold enn vi hadde i fjor. Det er generelt dårligere treffprosent over hele linjen, sier Lægreid.

I 2020/21-sesongen hadde han en treffprosent på 92,62 i de individuelle rennene i verdenscupen, noe som har falt til 90,53 prosent i denne sesongen.

Fakta Treffprosent i verdenscupen i 2021/22 Treffprosent for de 10 beste i verdenscupen (i rangert rekkefølge). Liggende-stående-totalt. Quentin Fillon Maillet – 83,33 % – 88,33 % – 85,83 %

Emilien Jacquelin – 91,82 % – 77,27 % – 84,55 %

Tarjei Bø – 90,48 % – 80,95 % – 85,72 %

Sebastian Samuelsson – 83 % – 84 % – 83,5 %

Johannes Thingnes Bø – 80,95 % – 84,76 % – 82,86 %

Vetle Sjåstad Christiansen – 89,52 % – 85,71 % – 87,62 %

Sturla Holm Lægreid – 92,63 % – 88,42 % – 90,53 %

Alexander Loginov – 94,55 % – 72,73 % – 83,64 %

Simon Desthieux – 83,33 % – 86,67 % – 85 %

Anton Smolski – 82,5 % – 86,67 % – 84,59 % Av de øvrige utøverne som er topp 50 i verdenscupen, har både Simon Eder og Benjamin Weger 90 i treffprosent totalt. Statistikken er basert på de individuelle rennene i verdenscupen. Les mer