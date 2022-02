Curlingekteparet tok seg til OL-semifinale uten å være klar over det selv

(Norge – Storbritannia 6–2) BEIJING/OSLO (VG) Etter å ha slått to sterke S-er søndag – Sverige og Storbritannia – er Norges curlingektepar klar for OL-semifinalen.

NY SEIER: Den norske duoen Kristin Skaslien og Magnus Nedregotten slo regjerende verdensmester Storbritannia og er med det kun én kamp unna semifinale i OL.

Forutsetningen for at den norske duoen skulle ta seg til semifinale var før dagens andre kamp at de måtte slå Sveits i den aller siste kampen, natt til mandag.

Det regnestykket tok høyde for at Sverige skulle vinne sin siste kamp, det gjorde de ikke.

– Selv med tap for Sveits, så havner Norge likt med Sverige. De kan ikke bli tatt igjen, og vi har slått Sverige på innbyrdes, sa Discovery-kommentator Thoralf Hognestad i studio etter kampen.

Dermed er Kristin Skaslien og Magnus Nedregotten klare for OL-semifinale, uten at det selv var klare over det.

I intervjusonen med VG, i kjelleren under isen, var duoen rett og slett usikre da de fikk spørsmål om nettopp semifinalen.

– Jeg vet ikke, jeg tror vi må vinne mot Sveits, etter det jeg kan forstå, sa Nedregotten til VG.

STRÅLTE: Kristin Skaslien og Magnus Nedregotten strålte mot regjerende verdensmester Storbritannia.

Avansementet fra gruppespillet var ikke bare «söta brors» fortjeneste. I sin andre kamp for dagen var regjerende verdensmester Storbritannia motstander for det norske curlingekteparet.

Duoen Jennifer Dodds og Bruce Mouat slo Norge under VM-finalen på hjemmebane i Skottland i fjor, men på kinesisk is fikk Kristin Skaslien og Magnus Nedregotten sin revansj.

– Vi har funnet ut av isen her og stoler på oss selv og at vi er gode. Vi har klart å finne toppnivået vårt i dag, og det var nødvendig mot to gode lag som Sverige og Storbritannia, sa Skaslien til VG etter kampen.

Den norske duoen tok ledelsen tidlig i kampen med to poeng på de to første omgangene. Britene knappet innpå i den tredje og sjette omgangen, men nordmennene stakk fra med en millimeter måling som ga to poeng i den syvende omgangen.

I den åttende og siste omgangen forsvarte Skaslien og Nedregotten seg godt at og Britene takket for seg, med to stener igjen, da de ikke hadde mulighet til å ta de fire poengene de trengte.

Dermed sikret de seg sin fjerde seier på rad, og sin femte totalt på åtte kamper i gruppespillet så langt, etter en noe treg start, etterfulgt av en oppsving.

– For min del er det bare det å ha troen på seg selv, og stole på at når du tar ut et siktepunkt, så er det rett, sa Skaslien til VG.

Ektemannen tror spesielt én ting har vært med på å løfte nivået til duoen.

– Det høres rart ut, men det føltes som en boost da du fikk spørsmål om å bære flagget under åpningsseremonien. Du strålet etter det og løftet deg ganske bra, sa Nedregotten før Skaslien repliserte:

– Hvem vet, kanskje det var meant to be.

Etter kampen viste statistikken at seieren mot Britene var av det sterke slaget. Totalt hadde den norske duoen en treffprosent på 89, mens den britiske duoen var nede i 74.

Nå gjenstår en kamp i gruppespillet for Skaslien og Nedregotten: Nasjonen som tok sølv under de forrige vinterlekene. Kampen spilles 02.05 natt til mandag.