Bjervig i strupen på kommentator – får iskaldt svar

ZHANGJIAKOU (VG) Langrennssjef Espen Bjervig mener Adressa-kommentator Birger Løfaldli har en «fiktiv sannhet» etter bråket rundt 15-kilometeren.

FÅR KRITIKK: Langrennssjef Espen Bjervig får kritikk fra Adressa-kommentator Birger Løfaldli.

Publisert Publisert For mindre enn 1 time siden

Det har stormet rundt langrennsherrene de siste dagene i Zhangjiakou i forbindelse med OL-uttaket til 15-kilometeren torsdag. Kvelden i forveien sa vrakede Emil Iversen at han var blitt lovet en plass og følte seg dolket i ryggen.

Ski-profilen Martin Johnsrud Sundby var overbevist om at allroundtrener Eirik Myhr Nossum ønsket at Iversen skulle gå, men at langrennssjef Espen Bjervig og sprinttrener Arild Monsen fintet ham ut i uttaket.

Løfaldli skrev i en kommentar fredag at om Iversens versjon stemmer, er det ødeleggende for både tilliten og omdømmet til landslagsledelsen – og for samarbeidet mellom ledelsen og utøverne. Kommentatoren spør seg om trioen i herreledelsen vil kunne samarbeide godt i fremtiden.

«Sett utenfra virker det norske landslaget, under Bjervigs ledelse, å være i full oppløsning akkurat nå», skrev Løfaldli.

Bjervig legger ingenting mellom i hans svar:

– Det er en virkelighet som Birger Løfaldli har skapt hos seg selv. Samarbeidsklimaet mellom Monsen, Nossum og meg har aldri vært noe utfordring i det hele tatt, sier Bjervig til VG.

– Jeg blir litt frustrert over at han (Løfaldli) skaper seg en fiktiv sannhet, og skaper vanvittig mye arbeid for oss med å forklare ting som han synser om, sier Bjervig.

– Hvorfor svarer dere ikke da åpent på spørsmål om uttaket rundt Iversen?

– Det er en intern sak. Hvordan vi håndterer den er helt internt. Vårt samarbeidsforhold er helt upåklagelig, svarer Bjervig.

ADRESSA-KOMMENTATOR: Birger Løfaldli.

«Alt som omhandler den saken tar vi internt», svarte Bjervig og Nossum gang etter gang.

Løfaldli opplever fra utsiden at samholdet og lagånden ikke fungerer, og peker på flere ting:

Løfaldli etterlyser flere svar på hva som faktisk har skjedd i Iversen-vrakingen.

– Med en velfungerende ledelse, hvor samarbeidet hadde vært optimalt både mellom ledere og utøvere, ville en konflikt som denne aldri nådd offentligheten, i hvert fall ikke kvelden før et av årets viktigste skirenn, sier Løfadli til VG.

– På meg virker det som at Bjervig lever litt for mye i sin egen boble. I stedet for å forsøke å gi tydelige svar og oppklare ubesvarte spørsmål, virker han å bruke mye energi på å imøtegå kritiske røster og forsøke å gi et bilde av at stemningen, miljøet og samholdet er god i den norske troppen, sier Løfaldli og legger til:

– Om det hadde vært slik, ville Emil Iversen aldri hatt behov for å gå ut slik han gjorde.

Espen Bjervig sier han ikke har problemer med at det er flere ting som skaper støy rundt norsk langrenn. Det mener han følger med jobben som sjef for nasjonalidretten.

– Jeg står bra i det. Mye av dette er ting som ikke er støy internt.