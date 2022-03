Bråk om Rema 1000 som ligasponsor: – Det er helt absurd

Styret i Norsk Topphåndball ønsket ikke å fortsette med Rema 1000 som ligasponsor for eliteserien. Men håndballballforbundet har gitt klar beskjed om at de trosser toppklubbenes organisasjon.

REAGERER: Elverum er blant klubbene som reagerer. Her representert ved venstrekant Sindre Heldal.

– De gjør dette selv om styret i Norsk Topphåndball mener noe annet. Det er helt absurd, sier styreleder i Runar, Jørn Magne Johannessen, til VG. Han kaller det «meget spesielt» at håndballforbundet går mot Norsk Topphåndball i denne saken.

NTH formidlet 28. februar til håndballforbundet at de ikke ønsker at det tre år gamle samarbeidet med Rema 1000 skal fornyes for herre- og kvinneligaen.

Hovedargumentet er at ligasponsoratet hindrer toppklubbene i å gjøre gode avtaler med andre aktører i den pengesterke dagligvarebransjen.

– Jeg aksepterer ikke å bli overkjørt av Norges Håndballforbund, sier Johannessen, som har konfrontert håndballpresident Kåre Geir Lio direkte i saken og i protest har trukket seg fra styret i Norsk Topphåndball.

TREKKER SEG: Jørn Magne Johannessen trekker seg i protest fra styret i Norsk Topphåndball.

Rema 1000 er også tungt inne i storsatsingen til Kolstad, som såkalt «generalpartner».

Ifølge daglig leder Hein Barthold hadde Norsk Topphåndball i etterkant et styremøte der fem av seks styremedlemmer mente at man nå må finne en løsning og lande en avtale med dagligvaregiganten for tre nye år. Den sjette – Jørn Magne Johannessen – trakk seg.

Håndballen hadde ingen ligasponsor før Rema 1000 kom inn i 2019.

– Dette er snakk om null eller fire millioner kroner til norsk topphåndball, sier håndballpresident Kåre Geir Lio til VG.

– Hvis de har veldig gode ideer på noe annet så har vi tre år på oss til å få til noe bedre. Jeg jobber bare med forbedring og dette er den beste løsningen akkurat nå, legger Lio til.

FORSVARER AVTALEN: Håndballpresident Kåre Geir Lio.

Ifølge Jørn Magne Johannessen gir liga-avtalen hver klubb omtrent 100.000 kroner i året.

– Dette er alvorlig. Denne avtalen bryter med den grunnleggende konkurranselikheten vi må ha. Rema 1000 plukker de klubbene de ønsker å sponse mens de avskjærer muligheten for å få store avtaler med andre i dagligvarebransjen, sier Johannessen.

Runar har selv en avtale med Coop.

– Men interessen fra Norgesgruppen og Coop til å gjøre store avtaler i håndball blir mindre når det heter Rema 1000-ligaen, sier han.

Johannessen følges opp av Champions League-klubben på herresiden, Elverum.

– Ryktene sier at Rema 1000 fortsatt skal være ligasponsor. Vi skjønner ikke at det kan være sant. Da går vi mot Fair Play som er et av de viktigste prinsippene i norsk idrett. Det går mot konkurransevilkårene, hevder daglig leder i Elverum, Mads Fredriksen.

– Andre klubber risikerer å miste avtaler – eller ikke få avtaler – med dagligvarebransjen når det heter Rema 1000-ligaen. Vi har sett at det gir ujevn konkurranse. Når du velger en ligasponsor fra for eksempel dagligvare, bank, forsikring eller drivstoff så vil du automatisk gjøre det vanskeligere for en del klubber, mener Fredriksen.

SPONSORSJEF: Vidar Riseth (til høyre) under presentasjonen av Sander Sagosen som Kolstad-spiller fra 2023. Den tidligere VM-spilleren Riseth er sponsorsjef i Rema 1000.

Elverum får en viss forståelse fra Norges Håndballforbund.

– Etter tre år har vi ikke hørt om en sak som har vært plundrete på dette området. Men jeg ser at Rema 1000-ligaen kan være vanskelig i forhold til konkurrenter i dagligvarebransjen. Men det er en av «ørten» sponsormuligheter som finnes i denne verden, sier Kåre Geir Lio.

– Ikke alle klubbene synes dette er dumt. Det finnes dem som mener dette er en bra avtale. Noen er nøytrale og noen er ikke er glad for dette. Det er viktig å huske på, sier han. Hein Barthold i Norsk Topphåndball opplyser at et flertall av eliteklubbene i fjor mente at avtalen med ligasponsoren kunne videreføres.

– De sto uten ligasponsor før vi kom inn. Pengene går til alle klubbene. Det må være bedre enn at de ikke får noe, mener sponsorsjef i Rema 1000, Vidar Riseth.

Fakta Rema 1000 Rema 1000 er den del av Reitan AS. Et multinasjonalt selskap innenfor handel, kapital, drivstoff og eiendom med hovedsete på Lade Gård i Trondheim. Reitan-konsernet omsatte for 105,6 milliarder kroner og hadde et resultat før skatt på 5,2 milliarder kroner i 2020. Les mer

– Vi er inne i veldig mange klubber utenom avtalen med håndballforbundet om Rema 1000-ligaen. Storhamar, Kolstad, Byåsen, Vipers og Flint i Tønsberg, som har Rema 1000 Arena, er noen av klubbene vi er inne i, sier han og argumenterer med at konsernet også sponser håndballskoler, cuper og akademi for barn og unge.

– Rema 1000 har vært en forbilledlig sponsor for norsk håndball og har mange gode initiativ til beste for både bredde og topp. De blander ikke avtalene med hverandre, understreker Kåre Geir Lio.

Det er liten tvil om at Rema 1000s engasjement i Kolstads nye storsatsing har sin påvirkning. Det erkjenner også Runar-leder Jørn Magne Johannessen. Han lover at det ikke engang blir «et frimerke» med firmaets logo i klubbens arena neste sesong.

– Moralsk sett så må dette være ille for Elverum som over tid har bygd seg opp gjennom knallbra jobbing steg for steg. Så kommer det en klubb og tar heisen rett opp. Det må være bittert for dem. Det forstår jeg veldig godt, sier han.

Elverums Mads Fredriksen ønsker ikke å kommentere Kolstad-satsingen i denne sammenheng.

Sponsorsjef Vidar Riseth:

– I Kolstad-prosjektet vil hele næringslivet i Trøndelag være med. Vi er en part av det. Det er helt naturlig at vi er med i en trøndersk satsing. Akkurat som Røkke er inne i Molde Håndballklubb.