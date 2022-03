Aubameyang herjet i sitt første El Clásico – ydmyket Real Madrid

(Real Madrid - Barcelona 0–4) Pierre-Emerick Aubameyang gikk fra Arsenal-vrakgods til Barca-stjerne på null komma niks. Søndag scoret han sitt sjette og syvende La Liga-mål i selveste El Clásico.

Aubameyang byttet ut Arsenal med Barcelona i februar og har allerede rukket å gjøre et inntrykk i Catalonia. Også hans første El Clásico mot erkerivalen Real Madrid ble en festkveld for gaboneseren.

28:42 sto på klokken da spissen stakk frem hodet på første stolpe. Ousmane Dembeles innlegg var perfekt, og det suste i nettmaskene i motsatt hjørne.

Likevel var det den målgivende pasningen på 3–0 som var mest imponerende fra 32-åringen. Spissen kunne gått for avslutning selv, men i stedet rundlurte han Nacho med en lekker hælflikk til en ledig Ferran Torres som hamret ballen opp i nettaket.

– Det var en perfekt kamp. I dag har vi full kontroll. Jeg er fornøyd med resultatet og måten vi spilte på, sier Sergio Busquets i et intervju vist på TV 2.

– En veldig dårlig kamp for oss. En veldig god kamp for Barcelona. Resultatet sier alt. Det var en av våre dårligste kamper denne sesongen, sier Nacho.

SCORET TO: Tidligere Arsenal- og Borussia Dortmund-spiss Pierre-Emerick Aubameyang (t.v.) lekte seg med Real Madrid, med god hjelp av lagkameratene Ferran Torres og Frenkie de Jong.

Mellom Aubameyangs scoring og målgivende rakk også Ronald Araujo å stige til værs på en Dembele-corner, der han slo både Alaba og Eder Militao i luften og stanget bortelaget opp i 2–0.

– Det er enda mer viktig å score og hjelpe laget i en kamp som denne. Det var veldig viktig å vinne denne kampen. Det er en enorm lykke og det gjør meg veldig glad. Jeg husker hvor mye jeg jobbet for å komme hit og spille disse kampene, sier midtstopperen på pressekonferansen etter kampen.

Så scoret Torres, og serielederen Real Madrid så ut til å gå i oppløsning mot rivalen. Det var et tyst Santiago Bernabéu som bevitnet at Aubameyang chippet inn 4–0 på det alle trodde var offside – men VAR godkjente scoringen.

– Når de scoret det andre målet, hadde vi mistet kontrollen. Det var ikke vår dag. Beklager til fansen. Vi må hvile og komme tilbake om to uker. Tapet er min skyld, og det er ekstra tøft siden det er El Clásico, sier Real Madrid-trener Carlo Ancelotti.

SALTO: Aubameyang feiret på akrobatisk vis etter å ha scoret 1–0 mot Real Madrid.

Det var Xavis første El Clásico som Barcelona-trener. Han spilte 42 kamper mot rivalene som spiller og vant 17 av dem. Sist var i mars 2015, rett før han avsluttet Barcelona-karrieren.

– Jeg er veldig glad. Vi var mye bedre enn dem, og de var favoritter. Vi spilte en helt spektakulær kamp. Dette er en spektakulær opplevelse, sier Barcelona-trener Xavi og fortsetter:

– Jeg har sagt det før, i tillegg til å være trener, heier jeg på denne klubben. Jeg mener det er den beste klubben i verden. Vi skal feire og nyte denne seieren nå.

Han har selv også vært med på en storseier mot Real: Hele 5–0 i 2010. Xavi scoret ett mål og styrte midtbanen som en maestro.

– Det var høydepunktet i karrieren min, har Xavi sagt.

Tolv år senere kan han legge til et nytt høydepunkt, nå i trenerkarrieren, takket være Aubameyang.

– Aubameyang er en gave som har kommet ned fra himmelen, sa Xavi etter 4–0-seieren mot Osasuna forrige søndag.

Han har neppe endret mening.

La Liga-ekspert Petter Veland hadde følgende å si om Barcelonas forvandling under Xavi til VG tidligere denne uken:

– Jeg er litt positivt overrasket og imponert over at han har klart å forvalte spillertyper som Ousmane Dembélé, Pierre-Emerick Aubameyang og Adama Traoré – spillere som ikke nødvendigvis er prototyper på Barcelona-spillere. Han har klart å være fleksibel i måten å spille fotball på og motstanderne har hatt planer sjeldent nok til å demme opp for alle planene.

XAVI APPROVES: Den relativt ferske Barcelona-treneren har forvandlet storlaget.