Norsk drømmedag i Meribel: Dobbelt norsk

Atle Lie McGrath (22) knuste lagkameratene i finaleomgangen og vant i Meribel. Henrik Kristoffersen ble nummer to og sikret seg verdenscupkula i slalåm.

VANT: Atle Lie McGrath leverte en kruttsterk finaleomgang. Det holdt til seier etter å ha vært nummer tre etter førsteomgang.

– Jeg har ikke ord. Dette er den tøffeste omgangen jeg har kjørt i mitt liv. Jeg var så nervøs. Det var mye på spill i dag, sier McGrath til Viaplay.

Rennvinneren, som tok sin andre verdenscupseier, var tydelig rørt etter målgang. Han forteller at dette ble en historisk dag på flere måter.

– Det er første gang i karrieren jeg har vunnet to renn på rad, på noe nivå. Vi har kriget så mye for å komme hit. Det eneste kjipe i dag er at Lucas ikke er der med meg. Han er den sterkeste alpinisten jeg kjenner. For en sesong vi har hatt, sier McGrath.

Etter en drøm av en førsteomgang, hadde Lucas Braathen det beste utgangspunktet av samtlige, men sviktet. Han ble til slutt nummer elleve - 1.22 bak McGrath.

Han var svært skuffet i målområdet, og ble liggende i snøen lenge.

McGrath og Henrik Kristoffersen startet henholdsvis tredje- og nest sist i finaleomgangen.

McGrath fortsatte å imponere, og sikret seg norsk seier da han suste inn til ledelse som den første av de tre. Etter noen nervepirrende minutter i målområdet, kunne han til slutt juble for seier.

Henrik Kristoffersen måtte være på pallen for å sikre seg verdenscupkulen i slalåm. En feil mot slutten holdt på å koste ham alt, men 27-åringen hentet seg inn igjen.

I mål var han 37 hundredeler bak McGrath, men det holdt.

– Det er bare å ta av seg hatten for den andreomgangen Atle leverer. Det er utrolig sterkt. Det kunne blitt jevnt om jeg ikke hadde gjort den feilen. Men jeg er utslitt, og har ikke vært i form på en stund, sier Kristoffersen til Viaplay.

I likhet med McGrath, var Kristoffersen full av nerver i dag.

– Jeg har aldri vært med å kjempe om en kule på siste dagen på denne måten. Den følelsen jeg har hatt i dag, har jeg aldri hatt tidligere. Jeg ga ikke full gass i førsteomgang. Jeg måtte kjøre mer «safe». Jeg var ikke sikker i andreomgang heller, men jeg kjørte bra da også. At den feilen kommer, går greit.

NY VERDENSCUPKULE: Henrik Kristoffersen vant slalomcupen for tredje gang i karrieren.

Alexander Steen Olsen imponerte stort under gårsdagens storslalåm, men fikk det tyngre i dag. En uheldig feil ødela for 20-åringen i finaleomgangen.

Han ble til slutt nummer 16. Timon Haugan ble nummer fem, mens Sebastian Foss-Solevaag endte på 22.-plass.