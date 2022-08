Scott Parker sparket etter 0-9-tapet for Liverpool

Bournemouth-manager Scott Parker er ferdig allerede etter fire serierunder. I helgen ble det et katastrofalt 0-9-tap mot Liverpool.

Gary O’Neil tar over Bournemouth midlertidig.

– Jeg vil gjerne takke Scott og hans team for innsatsen de har lagt ned hos oss. Opprykket til Premier League forrige sesong under hans ledelse vil alltid bli husket som en av de mest suksessrike sesongene i vår historie, sier Bournemouth-sjef Maxim Demin.

Parker rykket opp med Bournemouth fra Championship sist sesong. Hittil i Premier League har det blitt en seier (2-0 mot Aston Villa) og tre tap mot storklubber (0-3 for Arsenal, 0-4 for Manchester City og 0-9 for Liverpool).

– For at vi skal fortsette å utvikle oss som et lag og en klubb som helhet, er det tvingende nødvendig at vi er på linje med vår strategi for å drive klubben bærekraftig. Vi må også vise tro på og respekt for hverandre, uttaler Demin.

– Det er tilnærmingen som har gitt denne klubben så mye suksess i nyere historie, og en som vi ikke vil avvike fra nå. Vårt søk etter en ny hovedtrener vil begynne umiddelbart, fortsetter han.

Klubben har startet inneværende sesong med tre tap og én seier.

Scott Parker har tidligere trent Fulham. Han ledet London-klubben i perioden 2019 og 2021.

9–0-kampen var Liverpools største seier siden de vant 9–0 hjemme mot Crystal Palace i ligaen i 1989.

