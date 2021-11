Ødegaard beklager etter norsk fadese: – Må være ærlige

ULLEVAAL STADION (VG) (Norge-Latvia 0–0) Norges skjebnekamp mot Latvia ble en gigantisk nedtur foran et fullsatt Ullevaal stadion.

KRISESTEMNING: Martin Ødgaard var fortvilet på Ullevaal-matta lørdag kveld.

Norge måtte vinne hjemmekampen mot Latvia for å opprettholde muligheten til å ta seg til VM med seier mot Nederland på tirsdag. En fullsatt nasjonalarena var klar for fest, men historien fra de siste 21 årene gjentok seg:

Norge spolerte en gyllen mulighet til å ta det som ville vært tre uhyre viktige poeng. Med seier ville Norge vært i VM med en ny triumf mot Nederland om tre dager. Med 0–0-resultatet mistet Ståle Solbakkens menn i stedet også grepet om 2. plassen som vil gi playoff i mars neste år til Tyrkia.

– Først og fremst så kaster vi bort den første halvtimen. Da synes jeg vi er svake, sier Solbakken til TV 2.

– Den andre omgangen er klart godkjent. Da er det et stormløp og vi skaper syv store sjanser, og har selvfølgelig marginer imot. Uansett hvordan du vrir og vender på det, så er det en skuffelse at vi ikke slår dette laget over 98 minutter, sier Solbakken.

– Det er blytungt akkurat nå, sier kaptein Martin Ødegaard på pressekonferansen etter kampen.

Ødegaard takket for støtten fra publikum etter kampen.

– Vi er veldig takknemlige for den støtten vi får, så det er beklagelig at vi ikke klarer å gi dem mer å juble for.

Kapteinen tror fremdeles det er mulig å komme til VM.

– Vi setter oss selv i en mye vanskeligere situasjon, det må vi være ærlige om. Men alt er fortsatt mulig, sier Ødegaard.

– Jeg tror vi alle kommer til å være skuffet i dag. Det har vi lov til å være, så må vi omstille fra i morgen av, dra til Nederland og ta tre poeng, sier kapteinen.

Mohamed Elyounoussi trodde han ble matchvinner da fikk ballen i mål ti minutter før slutt, men målet ble etter en VAR-sjekk annullert for offside.

Elyounoussi er klar på at de ikke gir opp til tross for at utgangspunktet nå er langt vanskeligere før kampen mot Nederland.

– Vi gir ikke opp før dommeren blåser av i Nederland. Så får vi se hvordan ståa er da, sier vingen.

Slik ser Norges gruppe ut før Nederland spiller mot Montenegro lørdag kveld.

Etter kampen ble tidligere landslagstrener Egil «Drillo» Olsen spurt om dette var VM-billetten som røk.

– Sannsynligvis så var det det. Skuffelsen er nå veldig stor. Vi klarer ikke å vinne på grunn av flere ting. Det starter med at Latvia var litt bedre enn forventet. Vi gjorde en klart dårligere kamp enn vi har gjort tidligere i turneringen. En blanding av det og litt marginer imot, sier «Drillo» til TV 2 etter kampen.

VAR-drama

Norge startet med 45 svake minutter. I andre omgang var prestasjonen bedre, men ikke god nok. Mohamed Elyounoussi sendte Ullevaal til himmels med det som virket som en avgjørende scoring etter 82 minutter, men etter videogjennomgang ble nettkjenningen annullert for offside.

Dommer Lawrence Visser la til åtte minutter tilleggstid. Da syv av dem var ute, fikk Alexander Sørloth Norges siste sjanse. Trønderen steg til værs og headet fra seks meter, men hodestøtet landet på nettaket.

Tok flere grep

Solbakken gjorde fire endringer på laget fra 2–0-seieren over Montenegro sist måned. Marius Lode (benket sist), Morten Thorsby (suspendert sist), Mathias Normann (skadet sist) og Alexander Sørloth (skadet sist) var tilbake i startelleveren, mens Andreas Hanche-Olsen (25), Mats Møller Dæhli (26) og Jens Petter Hauge (22) var benket. Patrick Berg (23) sliter med kneet og er ikke med på denne samlingen.

Planen var at Lode skulle bidra i det oppbyggende spillet med ferdighetene han har vist i Bodø/Glimt med ballen i bena. Jærbuen virket imidlertid uvanlig stresset fra start og åpnet kampen med flere svake involveringer og feilpasninger.

Uroen var også synlig blant flere av Lodes lagkamerater, som ikke var i nærheten av toppnivåene deres. Ødegaard hadde fra start utgangsposisjon på høyrekanten, men drammenseren trakk ofte inn i banen for å frigjøre rom til Holmgren Pedersen.

Etter 45 minutter ledet gjestene sjansestatistikken med to mot én. For Norge var det Kristian Thorstvedt som var nærmest med en heading i stolpen etter 40 minutter.

Etter en svak første omgang erkjente Solbakken at han måtte gjøre endringer. Ut gikk Morten Thorsby, som allerede hadde pådratt seg et gult kort. Midtbanespilleren ble erstattet av Joshua King, som tidligere hadde fått liten tillit under Norges nye landslagssjef. Watford-spissen gikk rett inn som midtspiss, mens Sørloth ble skjøvet ut til høyre. Samtidig gikk Ødegaard ned på midten.

Uten tellende resultat.

Fakta LAGENE Slik startet Norge mot Latvia (4-2-3-1): Ørjan Nyland – Marcus Holmgren Pedersen, Stefan Strandberg, Marius Lode, Birger Meling – Morten Thorsby, Mathias Normann – Martin Ødegaard, Kristian Thorstvedt, Mohamed Elyounoussi – Alexander Sørloth. Latvia (4-2-3-1): Ozols – Savlnieks, Cernomordijs, Dubra, Hurkovskis – Emsis, Kigurs – Jaunzems, Uldrikis, Ciganiks – Gutkovskis. Les mer