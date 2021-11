Steven Gerrard er ny manager for Aston Villa

Liverpool- og England-legenden Steven Gerrard (41) begynner på sitt første Premier League-eventyr som manager.

FRA GLASGOW TIL BIRMINGHAM: Steven Gerrard har oppnådd suksess med Glasgow Rangers, og skal nå forsøke å snu Aston Villa-skuta – som har tatt inn mengder vann den siste tiden.

Klubben skriver i en pressemelding at Rangers-manageren er deres nye manager.

– Aston Villa er en klubb med rik historie og tradisjon i engelsk fotball, og jeg er utrolig stolt over å være den nye hovedtreneren, sier Gerrard i pressemeldingen.

Sky Sports melder at Aston Villa vil betale 3-4 millioner pund i kompensasjon for Gerrard og assistenten Gary McAllister. Også The Times skriver dette.

Liverpool-legenden får et gjensyn med Anfield allerede 11. desember, når Aston Villa gjester Liverpool i Premier League.

Det skal dreie seg om en 2,5 årskontrakt. Sky Sports skriver at Gerrard spiste middag med Villas daglige leder Christian Purslow i London sist kveld.

– At han klarte å vinne den skotske serien med Rangers, fanget virkelig oppmerksomheten vår. Det samme gjorde erfaringene hans i Europa, sier Purslow i pressemeldingen.

Aston Villa kvittet seg nylig med Dean Smith. Klubben har ti poeng på elleve kamper, og ligger rett over nedrykk. Gerrard er en legende i Liverpool etter 17 sesonger i klubben.

PS! Aston Villa er den klubben Gerrard scoret flest ligamål mot i karrieren: 12, ifølge Opta.

