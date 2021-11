Smørebom ga full uttelling for skiskytterforbundet

HAR EN VIKTIG JOBB: Dette er smøretraileren til det norske skiskytterforbundet fotografert i forbindelse med den nasjonale åpningen på Sjusjøen sist helg.

SJUSJØEN (VG) Smøreavtalen med Kina har vært gunstig for Norges Skiskytterforbund. Det spørs om kineserne har samme oppfatning siden de knapt hatt noe glede av avtalen de siste 20 månedene.

De kinesiske skiskytterne – med Ole Einar Bjørndalen som landslagssjef – har betalt for en vare de ikke har kunnet benytte.

På grunn av coronapandemien reiste de kinesiske skiskytterne i all hast hjem til Kina i midten av mars 2020. Da ble verdenscupen avsluttet før tiden i finske Kontiolahti.

Kineserne har ikke konkurrert i verdenscupen siden. De har ikke fått lov til å forlate hjemlandet. 70 øvelser er avviklet uten at de kinesiske utøverne har hatt noe behov for smøretjenestene til det norske støtteapparatet. Men betale må de.

Ikke fått valuta

Sportssjef Per-Arne Botnan i Norges Skiskytterforbund går ikke med på at kineserne har betalt for en tjeneste de ikke har fått.

– Vi har jo hatt personell som har vært tilgjengelig og testet ski, og har gjort en jobb. Men det er riktig å si at kineserne ikke har fått full valuta for avtalen ettersom de ikke har fått lov til å konkurrere i Europa, sier Botnan til VG.

De kinesiske utøverne kom fredag til Lillehammer. Denne uken trener de på Sjusjøen sammen med landslagssjef Ole Einar Bjørndalen. Der får de naturlig nok smørehjelp fra nordmennene. Skiskytterforbundets «Kina-smørere» koblet seg på allerede på fredag.

Avtalen med Kina innebar at Norge hentet inn ytterligere to smørere i sitt team som ble stilt til rådighet for kineserne. Det har vært en vinn-vinn-situasjon for det norske forbundet ettersom man har kunnet sette inn flere ressurser i test-arbeidet – en jobb de norske skiskytterne nøt ekstra godt av i jubelsesongen 2020/2021 siden kineserne måtte bli hjemme.

Hemmelighold

– Vi har fått drillet et team, og det vil jo være til stor hjelp for kineserne når de nå kommer til start igjen i verdenscupen. Samtidig har vi fått gjort en bedre jobb fordi vi har fått testet mer med langt flere ressurser tilgjengelig.

Avtalen med kineserne løper ut dette året og innebærer at «Kina-smørerne» har hatt en egen bod. Der blir skiene til de kinesiske løperne klargjort før de blir ferdigstilt i den norske smøretraileren.

– De får gode ski, men de får ikke vite hva vi gjøre med skiene. Den fagkompetansen som er i traileren blir der. Dette var også en av grunnene til at vi opprinnelig sa ja til avtalen. Vi får utdannet nye smørere som blir hos oss, som vi kan lære opp og som vi kan dra nytte av senere, sier sportssjef Per-Arne Botnan.

VG har forsøkt å nå Bjørndalen for en kommentar, foreløpig uten hell. Meldingen ble sendt på formiddagen torsdag 18. november.