Thingnes Bø kom på kant med forbundet: - Visste det ville bli bråk

Johannes Thingnes Bø (28) hevder i en ny bok at han ble dårlig behandlet av skiskytterforbundet da Red Bull kom på banen og fristet med millioner for å sponse skiskytteren.

SKISKYTTERPROFIL: Johannes Thingnes Bø fotografert etter en treningsøkt på Beitostølen i fjor.

– Det er det beste tilbudet jeg har fått. Men jeg visste at det ville bli bråk, beskriver Thingnes Bø i boken «Brødrekraften» som journalist Lasse Lønnebotn har ført i pennen for Kagge Forlag. Her forteller Thingnes Bø og broren Tarjei Bø sin historie.

Red Bull kom på banen vinteren 2018. Thingnes Bø knivet med Martin Fourcade om verdenscupseieren sammenlagt og OL var rett rundt hjørnet.

I boken forteller Thingnes Bø at han ba om et møte med markedsavdelingen i skiskytterforbundet for å få en avklaring. Vanligvis er det en formalitet.

– Men Red Bull var kontroversielt, det visste jeg. Northugs avtale med det samme selskapet hadde gitt mye bråk, og alpinist Henrik Kristoffersen var midt i en konflikt med skiforbundet fordi han ikke fikk lov til å ha Red Bull-navnet på hjelmen.

Ville si ja

Da Thingnes Bø orienterte forbundet om at han hadde bestemt seg for å si ja til tilbudet, ble han advart.

– Forbundet forsto at det var en fristende mulighet for en ung utøver, men de sa at Red Bull ikke ville bli godt mottatt blant skiskytterforbundets sponsorer, selskaper som har vært lojale mot forbundet i mange år. Skiskytterforbundets styre var heller ikke positive.

Johannes Thingnes Bø hevder at han ikke ble tatt med i diskusjonene før konklusjonen var klar.

– Motstanden var sterk fra forbundsledelsen og dens partnere mot at jeg skulle inngå en personlig avtale med Red Bull. Jeg følte meg skvist opp i et hjørne. Hvis jeg sa nei til Red Bull, ville jeg gå glipp av sjansen til å sikre meg økonomisk i mange år fremover. Og hvis jeg sa ja, ville landslaget tape store inntekter. Jeg tilbød meg å stille opp gratis i sponsorenes reklamekampanjer, men det hjalp ikke. Det virket som om forbundet hadde bestemt seg. Alle mine argumenter prellet av.

28-åringen sier at han kunne takket ja «og ingen kunne ha stoppet meg».

– Men det ville fått konsekvenser. Det ville gitt bråk, og jeg kunne bli stemplet som egoistisk og grisk.

Selv om flere medier kjente til tilbudet valgte Thingnes Bø å holde sin munn lukket.

– Jeg holdt også saken unna media, selv om mange journalister ringte og kjente til tilbudet. Det kunne blitt en god mediesak, men jeg sa ikke et ord. Jeg visste godt hva jeg ville. Til slutt måtte jeg ta et valg, og det kokte ned til dette: Skulle jeg sette meg selv foran fellesskapet? Da jeg skjønte at det var det mest relevante spørsmålet, visste jeg at jeg måtte takke nei til Red Bull. Men jeg stilte et tydelig krav til forbundet: Jeg ville bli bedre behandlet fremover. Jeg tapte store penger på avslaget, og jeg ville ha en tilsvarende avtale tilbake. Det aksepterte forbundet, og vi unngikk en isfront. Men jeg var usikker på om de virkelig ville levere som lovet.

I mai i år skrev Thingnes Bø som kjent under på en lukrativ femårsavtale med YX Norge som etter det VG kjenner til sikrer han fem millioner i året - ut karrieren.

Den avtalen godkjente skiskytterforbundet.

PS! VG har vært i kontakt med skiskytterforbundet for å få en kommentar, men har ikke fått svar på våre henvendelser.