The Athletic: Manchester United enig med Ralf Rangnick om midlertidig trenerjobb

Det pålitelige sportsmagasinet The Athletic siterer anonyme kilder på at Manchester United er blitt enig med tyske Ralf Rangnick (63) om å ta over laget på midlertidig basis. Det er ikke bekreftet offisielt fra klubbens side.

FOTBALLFILOSOF: Ralf Rangnick har lang fartstid som fotballtrener på toppnivå, fortrinnsvis i Tyskland. Her som manager for RB Leipzig i 2019.

Rangnick jobber for tiden i en direktørrolle for Lokomotiv Moskva, men ifølge The Athletic forventer ikke United å ha problemer med å løse ham fra den kontrakten. Overgangsjournalisten Fabrizio Romano skriver at avtalen mellom Manchester United og Lokomotiv Moskva ennå ikke er i boks.

Magasinet, i en artikkel av journalistene David Ornstein og Laurie Whitwell, skriver at det er snakk om en seksmånederskontrakt. Videre skal han ifølge magasinet fortsette ytterligere to år i en konsulentrolle.

Manchester Evening News skrev onsdag at Rangnick var storklubbens førstevalg som midlertidig manager, og avisens journalist Samuel Luckhurst skriver torsdag på Twitter at tyskeren var i Manchester tidlig denne uken.

Han skal ifølge Luckhurst ikke ha vært tilfreds med det første tilbudet, men skal ha godkjent nye betingelser.

– Han er en legende i tysk fotball, og han har vært med å skape den oppturen tysk fotball har hatt de siste tyve årene, beskriver Eivind Bisgaard Sundet, ekspert på tysk fotball og kommentator for Viaplay.

Han peker på at Rangnick har forandret fotballen i hjemlandet, blant annet ved å være en forkjemper for soneforsvar på slutten av 90-tallet, da mannsmarkering var det vanlige i Tyskland.

Rangnick får gjerne æren for å være en av skaperne av «gegenpressing-fotball», en taktikk som går ut på å sette inn press umiddelbart etter et balltap.

– Spillestilen Jürgen Klopp har i dag, med høyt press, er på mange måter Ralf Rangnick-fotball. Det var han som hadde originalen. Han blir sett på som professoren, forteller Bisgaard Sundet.

63-åringen er også kjent som en klubbygger, blant annet i Hoffenheim (2006–2011) som gikk fra «ingenting» til å bli en stor klubb. Han var også den sportslige arkitekten i RB Leipzig (2015–2019).

– Det er en veldig spennende ansettelse hvis dette blir noe av. Man får inn en med en klar filosofi både når det gjelder spillestil og klubbdrift, mener Bisgaard Sundet.

– Han skal ha all makt. Han funker ikke i en jobb der han ikke får bestemme alt, legger han til.

Allerede søndag venter Chelsea på motsatt side i en storkamp på Stamford Bridge. Den kampen kommer imidlertid for tidlig for Rangnick, som ifølge the Athletic må få godkjent sin arbeidstillatelse før han kan ta fatt på jobben som Ole Gunnar Solskjærs erstatter.

Michael Carrick tok midlertidig over ansvaret for Manchester United etter Solskjær ble sparket søndag 21. november. Han har ledet laget i én kamp – 2–0-seieren over Villarreal tirsdag, som også sikret gruppeseier i Champions League da Cristiano Ronaldo og Jadon Sancho scoret målene.

