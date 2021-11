Stabæk har solgt spillere for 200 mill.: – Har ikke hatt noe valg

BEKKESTUA (VG) Stabæk har solgt unna den ene klassespilleren etter den andre. Nå står klubben i fare for å rykke ned.

SENERE SOLGT: Emil Bohinen og Andreas Hanche-Olsen jubler for 3–3-scoring mot Sarpsborg 08 i 2019. I bakgrunnen sitter Franck Boli.

Ola Brynhildsen, Hugo Vetlesen, Kristoffer Askildsen, Andreas Hanche-Olsen, Ohi Omoijuanfo, John Hou Sæter, Tobias Børkeeiet, Franck Boli, Kristian Thorstvedt og Birger Meling er et utvalg av spillere som har gitt kroner i Stabæk-kassen siden 2017.

Stabæks regnskaper viser at det er solgt for rundt 150 millioner i perioden 2018–2020. Med årets salg av Emil Bohinen og Antonio Nusa har klubben solgt for rundt 200 millioner kroner i løpet av fire år.

Men tallene som teller mest, er for øyeblikket «blodrøde»: 15. plass i Eliteserien, 30–56 i målforskjell.

– Det har vært veldig tøft, beskriver klubbleder Jon Tunold.

De Blaa har vært «der nede» i hele år. Kritiske røster har hevet stemmen. Økonomien har vært der, men man har ikke vunnet fotballkamper.

Å gi opp nå? Nei.

NUSA-PENGER: Jon Tunold dro fredag fra Bekkestua til Langhus for å gi en sjekk på 100.000 kroner i gave til Langhus Fotball, Antonio Nusas barndomsklubb. Stabæk-lederen synes det er viktig å gi noe tilbake når Stabæk tjener godt på et spillersalg, som da Nusa ble solgt til Club Brugge.

– Har det blitt for mange salg?

– Vi ønsker egentlig å beholde dem lenger, og vi ville jo ikke selge Nusa nå i sommer, men når det kommer et sånt bud, så kan vi ikke si nei.

– Hvert salg har sin historie, og vi har egentlig ikke hatt noe valg. Det går ikke på økonomi, men på hva vi har avtalt med spillerne: Kommer muligheten, skal vi ikke legge hindringer i veien, forklarer Tunold.

Han avviser at salgene har kommet med en pris.

– Årsaken til at vi er der vi er i dag, er at vi ikke har gjort en god nok jobb.

Målet har vært å bli så attraktive at spillerne vil bli litt lenger.

VIDERESALG: Kristian Thorstvedt var i Stabæk i ungdomsårene. Klubben fikk gode penger for ham da han ble videresolgt fra Viking til Genk.

Vi sitter på Nadderud, i et lite og slitt kontor under hovedtribunen. Stabæk forventer at kommunen snarlig vedtar bygging av nytt stadion, og håper det blir plassert sørvest for dagens anlegg.

Kommunen skal eie, Stabæk skal leie.

Dagens salgssuksess begynte kanskje da drømmen om en annen hjemmebane havarerte.

– Vi kan dra historien til 2012 da vi nettopp hadde flyttet ut av Telenor Arena og mistet 70 prosent av inntektene våre. Da bestemte vi oss for å satse på unge spillere. Både fordi det var rimeligere, og for å skape nye inntekter.

Stabæk skiller seg fra alle andre klubber ved at spillersalg utgjør en svært stor del av inntektene. Et stort driftsunderskudd har gjort klubben avhengig av store salg.

I fjor gikk Stabæk med rekordhøye 30 mill. i overskudd etter å ha solgt spillere for 65 mill.

Man kan faktisk si at klubben aldri har vært bedre rustet for et nedrykk.

– Det er ikke gitt at vi går så mye ned i budsjett hvis vi rykker ned. Det kommer an på om vi bruker av den egenkapitalen vi har.

– Hadde vi rykket ned i 2016, da vi spilte kvalik mot Jerv, hadde det vært stor krise for Stabæk. Nå er vi for første gang i en situasjon hvor vi ikke må selge. Vi har kapital til å drifte neste år uten spillersalg.

HJEMMEBANE: Inntil videre er dette Stabæks hjem. Nå håper klubben at Bærum-politikerne vil vedta ny stadion, og at den legges sørvest for dagens anlegg.

Tunold mener Stabæk har lyktes med et godt akademi som har en helt avgjørende «bro» over til A-laget.

Spillere har spilt i Eliteserien før de egentlig var helt klare, og dermed utviklet seg raskere enn i andre klubber. Det har gjort dem mer attraktive.

Nå ser Tunold at konkurransen om talentene øker i Oslo-området. Vålerengas Dag-Eilev Fagermo slipper også til unge spillere.

– I Europa ønsker de spillerne tidligere og tidligere. Har du eliteserieerfaring som 17-åring, har du en stor verdi, sier han.

PS! Stabæk møter Kristiansund hjemme førstkommende søndag. Kampen går på Discovery+.

