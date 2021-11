Følg Åsane-damenes opprykkskamp direkte

Siste hendelser

24′ DEL Tandberg er marginer unna sitt andre for kampen!

22′ DEL Østrem er nok en gang på farten, denne gangen midt på Lyns halvdel, hvor hun nesten vender spillet. Fine detaljer i forkant, men gjestene kommer i balanse.

20′ DEL Østrem på ferde til venstre i banen, men innlegget beines unna. Sett lite til Åsanes offensive spill så langt.

19′ DEL For øvrig ganske sjansefattige første snaut 20 her. Èn målsjanse har gitt ett mål så langt.

18′ DEL Gjestene fortsetter å ha ballen klart mest her. Ledermålet har nok gitt energi.

15′ DEL Lyn har med dette naturligvis fått kampen i akkurat det sporet de ønsker. Åsane er i skrivende stund to scoringer fra ekstraomganger.

13 ′ Mål for Lyn! Åsane 0 - 1 Lyn Mål: Cathinka Friis Tandberg Målgivende: Julie Jorde Jordes corner finner Tandberg, som stanger Lyn i føringen! Gjestene setter sin første mulighet i oppgjøret, og det er en effektiv cornervariant som gjør susen. Jordes serve lander et stykke foran i feltet, hvor Lyns nummer 9 er aktiv. Hun kommer først på ballen foran samtlige i oransje, noe som betyr fare på ferde for Åsanes bakre rekker. Ballen ender kontant i nettet til 0-1 etter et pent hodestøt.

13 ′ Hjørnespark til Lyn

12′ DEL Tett og jevn innledning her, men Lyn er nok mer på Åsanes halvdel enn motsatt. Kjemper seg til kampens første corner.

10′ DEL Nok en gang vender Åsane spillet fint, denne gangen ved Sunde, men innlegget ender etter hvert hos keeper Sundsfjord hos Lyn.

9′ DEL Åsane vender spillet fint, men man er så uheldige og mister på egen halvdel. Noe avventende første snaut 10 i Bergen. Lyn med et lite overtak hva angår ballbesittelse nå.

7′ DEL Godø med et tredje innleggsforsøk, også dette fra nær dødlinjen til venstre. Alle gode ting er ikke tre for Lyn-spilleren, som må se at forsøket beines unna. Lyns nummer 17 har vært frisk så langt.

6′ DEL Jevnet seg mer ut etter Åsanes pangåpning, og i sum fem jevne åpningsminutter i Bergen.

4′ DEL Godø er nok en gang på ferde, men også denne gangen er innlegget mat for keeper Duffy. Dette innlegget er litt mer fart i, men likevel enkelt å redde.

3′ DEL Godø på ferde til venstre i banen for Lyn, men Duffy har kontroll på innlegget. En lav variant langs kunstgresset.

2′ DEL Vertskapet nok en gang fremoverrettede her, men Mo stoppes til høyre i boksen. Masse energi i Åsane de første 100 sekundene.

1′ DEL Åsane går faktisk rett i angrep her, og Østrem går så i bakken i 16-meteren. Den ser faktisk meget tvilsom ut, og selv om dagens kampleder lar den gå, kan det nok argumenteres for straffe. Hadde tatt seg ut etter et par titalls sekunder.

1′ DEL Åsane innleder oppgjøret.

Kampen har startet

DEL Åsane og Lyn entrer nå Åsane Arena. Aldri før har et Toppserie-lag tapt en slik kvalik og rykket ned, men den som lever får se hvorvidt Åsane kan gjøre noe med den statistikken i ettermiddag. Kampstart er få strakser unna.

DEL Søndagen byr på litt etterlengtet solskinn i Bergen, men gradestokken viser samtidig ikke mer enn snaut fem grader en liten time før avspark.

DEL Også gjestene fra Oslo forventes i en 5-3-2/3-5-2-oppstilling, og det gjøres også her to endringer fra det første møtet. Sofie Tunes og Laura Gashi er ute til fordel for Cathinka Friis Tandberg og Kamilla Melgård.

DEL Åsane er ventet i en 5-3-2/3-5-2-variant, og man gjør to endringer fra onsdagens oppgjør i Oslo. Marie Anglevik og Maria Østervold erstattes av Thea Notland og Andrine Mo.

DEL Dagens hoveddommer er Karoline Marie Jensen fra Furuflaten IL. Amang Kanyi og Bjørn Tore Warland Idsø er assistentdommere, mens Bjørn Tore Tvedt er fjerdedommer.

DEL Åsane og Lyn har målt krefter en rekke ganger på nest øverste nivå, og onsdagens kvalikmøte var det 11. oppgjøret mellom klubbene. Lyn har historisk sett hatt et solid overtak på Åsane, som kun èn gang tidligere har slått dagens motstander. Dagens gjester har nemlig 6-4-1 før det 12. møtet, og et Åsane-lag som må vinne i dag, har 0-3-2 på de foregående fem hjemmemøtene med Lyn.

DEL Lyn ledet lenge 2-0 på onsdag, men Åsanes redusering betyr at jobben definitivt ikke er gjort for et Lyn-lag som avsluttet med fem strake tap i Toppserien. Ni bortekamper i serien endte med 1-1-7 for laget fra Oslo vest, som før møtet med Åsane hadde tapt 10 av sine siste 13 kamper. Denne rekken inkluderer også 4-1-tapet mot 2. divisjonslaget AaFK i cupen. Skulle det ende med nedrykk i dag, er Lyn på nest øverste nivå for første gang siden 2017-sesongen.

DEL En sen redusering sikret Åsane et brukbart utgangspunkt før dagens returoppgjør, og grunnet bortemålsregelen vil eksempelvis en 1-0-seier holde for bergenserne i ettermiddag. Åsane spiller kvalik til Toppserien i kjølvannet av andreplass i 1. divisjon, en posisjon som i stor grad ble muliggjort av solide 7-2-0 på eget kunstgress. Et eventuelt opprykk vil være av den historiske sorten for Åsane-damene, som heller aldri tidligere har blitt nummer to på nest øverste nivå.