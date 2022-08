Ødegaard-dobbel i Arsenals pangåpning

(Bournemouth - Arsenal 0–2, kampen pågår) Kaptein Martin Ødegaard (23) har scoret begge målene for Arsenal tidlig i oppgjøret mot Bournemouth, og London-laget er på vei mot sin tredje seier av like mange mulige.

Forrige sesong fikk Arsenal en grusom start, og tapte de tre første kampene i Premier League, men nå ligger alt til rette for at laget skal stå med ni poeng av like mange mulige.

Ødegaard skal ha mye av æren for det, og lørdag kveld scoret han sine første mål for sesongen.

Etter drøye fire minutter satte han enkelt inn en retur fra seks meter etter herlig forarbeid av Gabriel Jesus og Gabriel Martinelli. Seks minutter senere brukte han det samme venstrebeinet til å plassere ballen oppe i hjørnet til høyre for Bournemouth-keeper Mark Travers.

Da var det Bukayo Saka og Ben White som gjorde forarbeidet før Jesus dempet ballen og Ødegaard smalt til fra 11 meter.

Det er første gang Ødegaard har scoret to mål i samme kamp siden 19. oktober 2014, da han var 15 år og spilte for Strømsgodset mot Lillestrøm:

Etter de to scoringene har Arsenal hatt full kontroll på kampen. og lagene har gått til pause med to mål ledelse.

– Jeg synes Arsenal har vært imponerende gode, oppsummerer Viasat-ekspert Lars Tjærnås i pausen.

Ødegaard er den tredje Arsenal-spilleren i Premier League-historien (siden 1992/93) som har scoret to mål i løpet av kampens første 11 minutter siden Nwankwo Kanu mot Sunderland i 2002 og Eddie Nketiah mot Leeds i mai.

Ødegaard ble utnevnt til ny Arsenal-kaptein like før sesongstart, og Mikel Artetas mannskap har fått en knallstart med 2–0-seier borte mot Crystal Palace og 4–2 hjemme mot Leicester.

Nyopprykkede Bournemouth tapte 0–4 mot Manchester City forrige helg, og har nå fått en meget vanskelig åpning hjemme mot Arsenal på lille Vitality Stadium.

Arsenals to neste kamper er hjemme i ligaen mot Fulham og Aston Villa 27. og 31. august.

PS! Ødegaard har nå scoret ti ligamål for Arsenal. Han har også én scoring i Europa League.

DOBBEL-MARTIN: Martin Ødegaard feier sammen med lagkameratene etter å ha scoret sitt andre mål.

