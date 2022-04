Agentbransjens ville utvikling: – Mange råtne epler

Agentbransjen er i stadig utvikling, og etter en regelendring i 2015 har «hvem som helst» kunnet kalle seg formidler. Nå tjener flere av dem hundrevis av millioner kroner på enkeltoverganger.

GLITTER OG GLAMOUR: Det er mye å hente som agent for de største fotballstjernene i verden. Jorge Mendes (til høyre) representerer Cristiano Ronaldo (til venstre) og en haug av andre superstjerner. Her avbilder under utdelingen av Best Player of the Year 2018.

– Slik ting er nå, er det altfor mange «cowboyer» i bransjen. Det må reglene fra 2015 ta en del av skylden for. Jeg er veldig kritisk til utviklingen, sier Gunnar-Martin Kjenner til VG.

Den velrenommerte advokaten ble agentlisensiert tilbake i 1995, og var blant landets første. Han kjenner bransjen godt og hans kanskje mest kjente klient var Tore André Flo. Det gjorde at advokaten lenge sto bak Norges mest lukrative overgang da Flo gikk fra Chelsea til Rangers for over 160 millioner kroner tidlig på 2000-tallet.

I tillegg til fedrenes inntog, peker han på andre ting han synes har gått i «feil» retning.

Kjenner frykter at dagens regelverk gjør at markedet er i ferd med å bli like uregulert som det var før det å være fotballagent i det hele tatt var et virke. Selv observerer han nå det hele fra utsiden, og omtaler mye av bransjen som «motbydelig».

BEKYMRET: Gunnar-Martin Kjenner har vært med på mye i et langt liv med fotballen. Nå er han bekymret over hvor agentindustrien er på vei.

– Noe av grunnen til at jeg ikke ville fortsette, var at spillerne ble stadig yngre. I 2011–2012 ble jakten på 13 til 14 år gamle spillere veldig intens. Jeg ville ikke løpe etter barn for å lage avtaler. Som advokat har jeg blitt oppsøkt med et ønske om hjelp. Slik var det også som agent.

Han mener også at det har blitt for lett å kalle seg agent eller «formidler».

I 2015 kom det nye internasjonale regler rundt agentvirksomheten i regi av FIFA. De nye reglene, som gjorde at «hvem som helst» kan registrere seg som formidler, trådde også i kraft i Norge. I dag er det cirka 200 registrerte formidlere i Norge. En slik rolle koster om lag 8000 kroner i året.

– Det er mange uregulerte markeder der ute, men det som er rart er at kjøperne av disse tjeneste setter så lave krav, sier Espen Thorsby til VG.

Han opererer som agent for sønnen Morten Thorsby, som spiller i Serie A-klubben Sampdoria. I et større intervju med VG forteller han at grunnen til at han selv ville representere sin sønn, var den slette jobben han så ble gjort av useriøse aktører.

Kai-Erik Arstad, generalsekretær i NFF, forteller at de har sett en eksplosjon av antall formidlere siden regelendringene i 2015. I Norge har man likevel klart å unngå de største nedsidene ved dette, mener han.

– Det har vært en enorm økning. Men de aller fleste av disse har faktisk ikke vært involvert i overganger. Vi har innført et gebyr og krav om forsikring for de som registrerer seg. Det som var positivt i 2015, var overgangsrapportene som det ble stilt krav til, sier han Arstad og fortsetter:

– Tanken før det var at dette ville sikre større åpenhet. Det mener vi har fungert veldig bra. Fra vår side, har vi få negative erfaringer. Det var spekulert i om det ville medføre flere useriøse aktører, men vi har ikke opplevd veldig mye av dette.

– Vi vet at FIFA jobber med nye regler. En av de tingene som blir foreslått er et øvre tak på honorar. Selv om vi ikke har noen negative endringer, så er vi en del av den internasjonale fotballen. Skulle FIFA komme med nye regler vil vi også følge disse, sier Arstad videre.

Kevin Ingebrigtsen, agent i firmaet Stars & Friends, mener imidlertid at de nye reglene som muligens er på trappene dessverre ikke vil ha noe for seg.

– FIFA forsøker å kontrollere det, men man ser at bransjen finner nye måter å hente ut penger. Det er agenter i dag som omtrent eier klubber. Se for eksempel på Wolverhampton i Premier League. Der går omtrent alt via Jorge Mendes, Cristiano Ronaldos agent. Det vil alltid være noen som klarer å omgå slike ting, sier Ingebrigtsen til VG.