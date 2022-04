Mener prosjekt-Solskjær var mislykket: – Ikke en folkehøyskole med fotballinje

Med Erik ten Hag (52) som ny Manchester United-manager forventes det en stor ryddejobb i sommer. Ekspertene er ikke i tvil om at mye av det som ble bygget opp under Ole Gunnar Solskjær (49) var mislykket.

FARVEL: Ole Gunnar Solskjær vinket opp til fansen etter det som viste seg å bli hans siste kamp som Manchester United-manager – et 1–4-tap for Watford.

Fra ansettelsen som Manchester United-manager i desember 2018 og til han ble sparket i november i fjor, snakket Ole Gunnar Solskjær mye om hvordan han hadde endret kulturen og tenkt langsiktig i den engelske storklubben.

Etter at Manchester United ble nedsablet 0–4 for Liverpool forrige uke, uttalte imidlertid Manchester Uniteds midlertidige manager Ralf Rangnick at det kanskje må hentes inn så mye som ti nye spillere i sommerens overgangsvindu.

Dermed kan mange av de spillerne, og mye av det Solskjær jobbet med, forsvinne ut dørene på «Drømmenes teater» allerede.

Den England-baserte fotballskribenten Lars Sivertsen er ikke i tvil om at Solskjærs prosjekt i Manchester United var mislykket.

– Det er åpenbart. Før Solskjær fikk sparken i høst leverte Manchester United noen av de svakeste prestasjonene vi har sett fra klubben i moderne tid. Da er det litt surrealistisk å se utgående manager sitte i et avskjedsintervju om at man har et «fantastisk miljø» i klubben, sier Sivertsen til VG og fortsetter:

– Dette er en av verdens største fotballklubber, ikke en folkehøyskole med fotballinje. Etter å ha brukt enorme summer på spillere de siste årene var United fortsatt langt unna rivalene. Man må kunne kalle en spade for en spade.

Tor-Kristian Karlsen, som tidligere har vært sportsdirektør i Monaco, poengterer at Solskjær fikk klubben på rett kurs, med blant annet en annenplass i Premier League.

– Men i ettertid virker det som at man har mislyktes med å bygge den sterke prestasjonskulturen man snakket om hele tiden, sier Karlsen til VG.

– I hvert fall fra utsiden synes jeg Solskjær var diffus når han skulle beskrive kulturen i klubben. Det kom alltid begreper som «The United Way» – hva nå enn det betyr – men få detaljer om hva konkret som var så bra med de nye tiltakene som de implementerte.

Han mener imidlertid at ikke altfor stor del av nedturen skal legges på skuldrene til nordmannen, og peker mot styret og tidligere klubbdirektør Ed Woodward.

Karlsen mener det er de som har hatt ansvaret for å bygge en struktur der man bare rekrutterer fra eget nettverk eller gjennomfører interne opprykk til ledende stillinger, istedenfor å finne de beste med erfaring fra det åpne markedet.

– Her har man satt lojalitet og «Manchester United-DNA» – igjen hva nå enn det betyr – høyere enn kompetanse, og i lengden vil man bli avslørt. Spesielt når konkurrentene henter de aller dyktigste i bransjen. Nå virker det endelig som klubben har lært.

Solskjærs første signering, Daniel James, har allerede blitt sendt videre til Leeds, mens et par andre har blitt sendt ut på lån.

Spørsmålet nå er hvem av spillerne Solskjær hentet som får bli med videre.

– Av spillerne som ble hentet til United under Solskjær så har du en del som kommer til å være med fremover. Bruno Fernandes har akkurat signert ny kontrakt. Jadon Sancho har hatt en vanskelig førstesesong i England, men er en god ung spiller som vil bli bedre, sier Sivertsen.

Fakta Spillerne Solskjær hentet Dette er spillerne som kom til Manchester United mens Ole Gunnar Solskjær var manager – fra 19. desember 2018 til 21. november 2021: Harry Maguire (Leicester)

Bruno Fernandes (Sporting)

Jadon Sancho (Borussia Dortmund)

Cristiano Ronaldo (Juventus)

Raphaël Varane (Real Madrid)

Aaron Wan-Bissaka (Crystal Palace)

Donny van de Beek (Ajax)

Edinson Cavani (Paris Saint-Germain)

Amad Diallo (Atalanta)

Daniel James (Swansea)

Alex Telles (Porto)

Facundo Pellistri (Peñarol)

Tom Heaton (Aston Villa)

Odion Ighalo (på lån fra SH Shenhua) Les mer

– Sancho må man jo selvsagt gi mer tid – han må man klare å hente mer ut av – og Varane er jo utvilsomt en glimrende spiller, sier Karlsen.

– Forsvaret har fått mye kritikk i år, fortjent, men jeg tror at i et bedre organisert lag og med en bedre midtbane foran seg så kan Maguire og Varane være et bra stopperpar. Formen til Maguire er ille, men jeg tror det har litt med både det mentale for hans del og kollektivet rundt han å gjøre, og dette er ting man kan jobbe med, sier Sivertsen.

