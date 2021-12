VM-debuterer etter corona-komplikasjoner: – Jeg slet ganske mye

CASTELLÓN (VG) For ett år siden hadde hun betennelse på hjerteposen etter en tøff runde med coronasykdom. Fredag VM-debuterer Maren Aardahl (27) sammen med Emilie Hovden (25) i Spania.

HØYT OG LAVT: Maren Aardahl (til høyre) og Emilie Hovden VM-debuterer for Norge fredag.

Østerrikes VM-tropp opplever corona-kaos i VM-åpningen. Fire spillere har testet positivt og må i isolasjon i 10 dager. Med omikron-varianten i omløp innrømmer Aardahl at hun er redd for en ny runde med corona i VM.

– Jeg har respekt for det. Jeg vet hvordan jeg hadde det forrige gang, sier hun til VG foran VM-åpningen mot Kasakhstan fredag. Hele den norske troppen er blitt testet hver eneste morgen siden de ble samlet forrige mandag.

Strekspilleren fra Trondheim opplevde et lite mareritt i rumenske Valcea høsten 2020. Hun hadde i oktober og november to positive coronatester og fikk daglig politiet på døren for å sjekke at hun overholdt påbudet om isolasjon hjemme i leiligheten.

– Jeg slet ganske mye. Jeg hadde betennelse i hjerteposen. Men jeg har det veldig fint nå, understreker hun i den solfylte VM-byen noen mil nord for Valencia på middelhavskysten. Det var mørkere på sørsiden av de transilvanske alper for ett år siden.

Klubben mente at hun var klar for spill igjen selv om hun ikke hadde noen negativ coronatest.

– Den første uken etter at jeg kom ut av karantene var ekkel. Jeg hadde ikke noe valg. Her i Romania sier de at du ikke kan smitte noen etter to uker. Etter at jeg var sjekket med EKG og en blodprøve så var jeg klarert for trening mente klubben. Det har gått bra, men har vært vanskelig, fortalte Aardahl til VG 21. november i fjor.

Men kroppen fungerte ikke slik Aardahl ønsket selv om hun var klarert for spill.

TØFF RUNDE: Maren Aardahl hadde en krevende tid med coronasykdom for ett år siden.

– Jeg kjente at noe var galt når jeg løp intervaller at noe var galt, sier hun.

Hun kom seg hjem til Norge og Aardahl fikk en time hos fastlegen hjemme i Trondheim.

– De tok EKG og den viste noen avvik, opplyser hun. Det viste seg at hun hadde fått perikarditt. Ifølge Norsk Helseinformatikk er betennelse på hjerteposen en vanlig bivirkning etter virussykdommer.

– Jeg fikk heldigvis bra oppfølging da jeg kom tilbake til klubben i Romania. Det ble tatt veldig på alvor da, forklarer hun. Maren Aardahl kom tilbake på banen for Valcea i januar og har etterpå ikke kjent noe til corona-sykdommen.

– Jeg var en av de første som fikk corona i den perioden. Klubben trodde det skulle gå fint, men så at flere og flere som fikk ettervirkninger av det, sier hun.

Maren Aardahl debuterte på landslaget mot Slovenia i oktober da til sammen 10 norske spillere og ledere – pluss håndballpresidenten – fikk corona.

Nå opplever trønderen endelig sitt store mål: Mesterskap for Norge.

– Det er veldig gøy og spennende. Dette er noe jeg har jobbet mot lenge, sier hun. Aardahl er vokst opp i Byåsen og har samboer hjemme i Trondheim. Men for to år siden tok hun et tøft valg. Hun dro til tyske Bietigheim før Valcea ble klubbens hennes i 2020. Nå spiller hun for den danske toppklubben Odense.

– Jeg ønsket tøffere motstand, men det handlet også om motivasjon. Veien inn i landslaget er så lang og jeg trengte å bli utfordret på andre måter. Jeg fikk oppleve nye kulturer, nytt språk og fikk spille i Champions League. Det lå mye personlig utvikling i det.

Landslagssjef Thorir Hergeirsson bekrefter at han ikke kommer til å ha tre målvakter på lagoppstillingen i VM-åpningen. Dermed blir det VM-debut for både Aardahl og Storhamars scoringsmaskin på høyrekanten, Emilie Hovden.

– Det er veldig stort. Det har vært utrolig kult å være med å debutere i Intersport cup med familie og venner på tribunen, sier bergenseren som har markert seg med åtte mål på sine tre første kamper for Norge.