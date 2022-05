Europa-triumf for «lille» Nærbø: - Et eventyr

(Baia Mare - Nærbø 26–27, 51-56 sammenlagt) Med en befolkning på knappe 7000, har Nærbø «sjokkert» Håndball-Europa. Klubbens første trofé ble av det eksklusive slaget.

HISTORIENS FØRSTE TROFÉ: Nærbø-spillerne skrev seg inn i klubbens historie med gullskrift etter lørdagens finaleseier.

Etter å ha vunnet den første av de to finalene 29–25, lå det meste til rette for at klubben skulle klare å ta hjem klubbens første trofé da returmøtet skulle spilles i Romania. Etter en tett og målfattig førsteomgang, gjorde Nærbø jobben etter hvilen.

Kampen endte 27–26 fordel rogalendingene, og dermed kunne klubben løfte pokalen i EHF European Cup, noe som er sett på som den tredje største europeiske turneringen – der de ni høyest rangerte nasjonene ikke er med.

Det var en tydelig rørt Nærbø-trener Heine Ernst Jensen som fikk i oppgave å beskrive hvilke følelser han satt igjen med etter triumfen.

– Jeg er utrolig stolt over spillerne våre. Vi gjorde en strålende jobb her, hvor vi også gikk for seieren, selv om vi hadde vunnet den første kampen. Dette er fantastisk. Nå trenger jeg noen dager på å forstå at vi faktisk klarte å gå hele veien i denne turneringen, sa Jensen i et intervju vist på Viaplay.

Kampen var også Jensens siste for klubben. Neste sesong skal dansken trene ØIF Arendal.

– Det har vært et eventyr å se Nærbø spille håndball i denne turneringen. Baia Mare var ikke i nærheten en gang, sa Viaplay-kommentator Peder Seierstad.

I andreomgang ble det raskt klart at Baia Mare aldri ville være noen reel trussel, sett i lys av forspranget jærbuene hadde fra det første oppgjøret. Ti minutter inn i andreomgangen hadde Nærbø en tremålsluke.

Etter hvert som kampen skred frem, steg også temperaturen i hallen. Midtveis i andreomgang fikk begge lag doble utvisninger da et stort antall spillere barket sammen ute på parketten. Mens hjemmelaget måtte ta stadig større sjanser, åpnet det seg enorme kontringsmuligheter for det norske laget. Men hjemmelaget bet seg fast.

– De kommer i hundre og helvete nå, men det er bare å spille vårt spill helt ut, brølte trener Jensen i en timeout tolv minutter før full tid.

Da var stillingen 23–23.

Like etter fikk Nærbø-spiller Lars Sigve Hamre, en av få spillere som faktisk ikke er lokale, sin tredje utvisning og dermed rødt kort. Utvisningen til tross, så klarte Nærbø igjen å etablere en luke etter scoring av John Thue.

– Nå kan vi nesten garantere at troféet skal være med hjem igjen til Nærbø, sa ekspertkommentator Ole Ervik med seks minutter igjen på klokken og stillingen 27–24 fordel Nærbø.

Selv om hjemmelaget knappet innpå i sluttminuttene, var sammenlagtseieren aldri i fare. Over to ganger 60 minutter, endte det til slutt 56–51 fordel den lille klubben fra Nærbø. Dermed kunne spillerne feire foran de mange tilreisende supporterne fra Jæren.

Selv om Nærbøs triumf er stor i norsk målestokk, er den ikke historisk. Drammen HK vant samme turnering i 1996. Nærbø slo nettopp Drammen i semifinalen denne sesongen.