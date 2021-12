Lukaku kritiserer Tuchel-taktikk: – Jeg er ikke fornøyd med situasjonen

Romelu Lukaku (28) ble tidenes dyreste Chelsea-spiller da han returnerte til London i sommer, men siden den gang har det ikke gått på skinner for belgieren.

KRITISK: Romelu Lukaku synes ikke at Chelsea-systemet passer ham for øyeblikket. Her er han før kampen mot Liverpool i august.

– Fysisk har jeg det bra, men jeg er ikke fornøyd med situasjonen i Chelsea, sier Romelu Lukaku i et intervju med italienske Sky Sports.

Sommerens storkjøp har slitt med skader denne sesongen, men har kommet tilbake og scoret to mål på de to siste ligakampene.

Nå kommer han med det som kan tolkes som et stikk mot Chelsea-manager Thomas Tuchel.

– Tuchel har valgt å spille med et annet system, men jeg gir ikke opp. Jeg er ikke fornøyd med situasjonen, men jeg er profesjonell og kan ikke gi opp nå, sier han.

DISKUSJONER: Thomas Tuchel og Romelu Lukaku etter at sistnevnte måtte forlate banen med skade mot Malmö FF.

Intervjuet har vekket reaksjoner i sosiale medier.

– Jeg håper for Chelsea og Lukakus del at det er noe feil med oversettelsen, skriver Jan Åge Fjørtoft på Twitter, før han senere konkluderer med at oversettelsen er korrekt.

– Dette representerer et ekte problem for Tuchel. Lukaku-signeringen skulle være den siste brikken i jakten på Premier League-tittelen, men han sier høyt det som har vært åpenbart en stund: De sliter med å finne en måte å spille på styrkene hans, skriver ESPN-skribenten James Olley.

Slik var gjennomsnittsposisjonene til Chelsea-spillerne mot Brighton:

I intervjuet med italienske Sky forteller Romelu Lukaku også at han angrer på måten han forlot Inter på og at han håper at han kan returnere senere i karrieren.

Den belgiske spissen returnerte til Chelsea i sommer, syv år etter at han forlot klubben, til en overgangssum som ble rapportert å være på svimlende 97,5 millioner pund, ifølge Sky, The Athletic og belgiske HLN. Det tilsvarte rundt 1,2 milliarder kroner.

Lukaku kom innpå og scoret og skaffet straffespark da Chelsea vant 3–1 mot Aston Villa på Boxing Day, før han headet Chelsea i ledelsen i 1–1-kampen mot Brighton onsdag kveld.

– Jeg er overrasket over det han gjør. Faktisk er jeg veldig overrasket, fordi jeg vet ikke hvor lenge han kan gjøre det, sa Thomas Tuchel om Lukaku etter onsdagens kamp.

– Jeg er overrasket fordi han var ute i seks-åtte uker, så prøvde han å komme tilbake fra covidsykdom og etter det hadde han en trening og så «kjør», fortsatte Tuchel.

