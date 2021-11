Christian Berge om fremtiden på landslaget: – Klin umulig å garantere

TRONDHEIM (VG) Christian Berge er fortsatt Kolstads første og eneste valg som ny trener. Landslagssjefen kan ikke garantere at han fortsetter som landslagssjef frem til kontraktens slutt i 2025.

KOLSTAD-FAVORITT: Den nye storsatsingen i Trondheim ønsker fortsatt Christian Berge som trener.

– Det er klin umulig å garantere det. Det er flere parter i saken. Det er ikke mulig å garantere noe som helst, svarer Berge på VGs spørsmål.

Sander Sagosen og til sammen seks norske og islandske landslagsspillere ble søndag presentert som fremtidige stjerner i Trondheim-klubben Kolstad. Daglig leder Jostein Sivertsen bekreftet tirsdag til Adresseavisen at klubben ikke vil hente inn noen ny trener etter at NHF sa nei til å dele landslagssjefen med klubben.

– Christian vil alltid være aktuell som Kolstad-trener. Han er en av verdens beste håndballtrenere og er fra Trondheim, sier Sivertsen til Adressa.

– Jeg kan ikke gjøre noe med det heller. Hvis Kolstad sier det, så synes jeg det er hyggelig. Da betyr det at du har gjort noe riktig. Men det er ikke noe mer enn det, hevder landslagssjefen på plass i hjembyen foran møtet med Danmark i Trondheim Spektrum torsdag.

VG stiller Christian Berge spørsmålet mange i Håndball-Norge lurer på.

– Kan du bli Kolstad-trener allerede i 2022 eller 2023?

– Det har jeg svart på tidligere. Du vet ikke i dette gamet. Umulig å vite. Det er flere parter i denne saken. Mitt fokus er 100 prosent på landslaget nå. Vi skal prestere bedre enn vi har gjort i de to foregående mesterskapene, svarer Berge. Det ble exit i kvartfinalen av både OL og VM for Norge.

Torsdag møter Norge verdensmester Danmark i et godt besatt Trondheim Spektrum. Lørdag og søndag er Nederland og Frankrike motstandere. Gjensidige Cup byr på de eneste landskampene før Norge EM-åpner mot vertsnasjonen Slovakia i Košice 13. januar.

– Må landslaget oppnå noe spesielt i EM for at du skal fortsette?

– Vårt fokus er at vi skal revansjere oss. Vi vil være bedre på mange parametre. Offensivt. Defensivt. Vi har jobbet med å legge inn nye elementer i spillet denne uken.

– Hvordan har de siste ukene vært for deg?

– Jeg har stått greit i det. Jeg har beklaget med tanke på den gråsonen jeg var i og fått en korreksjon fra forbundet. Og så har jeg gått videre.

Norges Håndballforbunds styre ga for en måned siden Berge klar beskjed om at han kun kan jobbe for dem.

NÆR SAGOSEN: Samarbeidet mellom Christian Berge og Sander Sagosen har vært tett i alle hans syv år som landslagssjef.

Berge har overfor TV 2 vært klar på at han ikke har kontaktet norske landslagsspillere på vegne av Kolstad. Bare utenlandske. Vanligvis velinformerte Østlendingen hevder på kommentarplass at det ikke er tilfelle.

– Det har gått masse rykter, svarer Berge.

– Østlendingen skriver de har kilder på det?

– Men da må de komme med dem. Det blir for vanskelig for meg å kommentere rykter. Jeg har ikke lest den saken du refererer til.

Østlendingen kommer ut på Berges bosted Elverum og er kjent for å ha de aller beste kildene i byens Champions League-lag i håndball. Berge synes ikke det er vanskelig at lokalavisen kjører kritiske saker om ham.

– Nei, det går greit. Hele verden handler ikke om håndball uansett, sier han og fungerer til daglig som trener for Elverums 16-årslag. Der er sønnen en av de talentfulle spillerne.

Elverums store spiller i Champions League denne høsten, playmaker Tobias Grøndahl, får ikke debuten mot Danmark selv om Norge mangler både Gøran Johannessen og Christian O’Sullivan på banen i Trondheim. Det har tidligere landslagssjef Gunnar Pettersen kritisert i VG.

– Jeg ville se Sander Øverjordet i landslaget. Han har hatt steg i Danmark. Jeg vet ikke om Gunnar Pettersen har sett alle kampene hans. Han har tatt vanvittig gode steg både offensivt og defensivt, sier Berge. Han er sjef for hele landslagsvirksomheten på herresiden. Grøndahl ble plassert på rekruttlandslaget.

Så fikk Sander Øverjordet fikk en skulderskade. Men da hadde Grøndahl allerede meldt forfall til rekruttlandslaget. Angivelig fordi klubben mener totalbelastningen ble for stor med en sentral rolle i rekruttkampene mot Wisla Plock i Polen.

– Hvis du skal hvile knær, så kan du hverken gjøre det på A- eller rekruttlandslaget. Tobias Grøndahl var fint med i diskusjonen, men da forfallet kom ble det tydelig for oss at han ikke kunne være med, poengterer Berge.