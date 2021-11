Vålerenga kneblet Storhamar i «hockeyklassikeren» på Jordal Amfi

(Vålerenga – Storhamar 6–5, etter straffeslag) Vålerengas Tobias Lindström (33) sørget for at «landslagsduellen» med Patrick Thoresen (37) og Storhamar endte med hjemmeseier foran 4000 tilskuere.

HEI SANN PATRICK: Landslagskameratene Martin Røymark (i midten) og Patrick Thoresen (t.v.) under kampen torsdag kveld. Der førstnevnte gikk seirende ut.

Publisert Publisert For mindre enn 50 minutter siden

Måten Thoresen på egenhånd tok tak i kampen i andreperioden var et mesterstykke fra veteranen, men Tobias Lindström sto frem i den avgjørende fasen av kampen, og skapte et jubelbrøl for to, for dem, deilige poeng i møte med Storhamar. Med flust av norske landslagsspillere i aksjon.

De to rivalene har gjennom hockeyhistorien bydd på mange saftige dueller. Mange av dem om serie- og NM-titler, men også den vanlige seriekampen torsdag kveld foran 4000 tilskuere ble en svært severdig og underholdende batalje.

Med en gul og blå-farget sving med tilreisende supportere inne blant en stadig mer tilbakevendende gjeng med Vålerenga-tilhengere i deres nye storstue, ble det trøkk og stemning i topp norsk klasse innen hallidrettene her til lands.

Vålerengas iskrigere ble av de fleste tippet øverst på tabellspådommene før årets hockeysesong, men den nye trenere, Kenneth Larsen, har slitt med å få sitt «stjernetunge» mannskap til å prestere.

Landslagsprofilene Mathis Olimb og Stefan Espeland var blant navnene som ble hentet inn for å sikre titler på Nye Jordal Amfi.

Riktignok scoret den finske super-importen Mika Partanen to ganger i den første perioden. Med 13 scoringer så langt, leder han an og leverer offensivt, for Oslo-klubben - som har som mål å ta sin første NM-tittel siden 2009.

Men Storhamar har Patrick Thoresen.

37-åringen gjorde et fantastisk forarbeid på Storhamars første scoring i kampen, og da han satte to mål i den andre perioden, begynte man å tenke at Fjordkraft-ligaens beste spiller denne sesongen skulle spolere kvelden for Vålerenga. Det stod 4–3 til Hamar-laget.

forrige











fullskjerm neste AVGJØRELSEN: Tobias Lindström beseirer Viktor Kokman i straffeslagskonkurransen. 1 av 7 Foto: Frode Hansen

14 scoringer har han så langt denne sesongen, og er poengkonge i den norske serien.

– Jeg ville vært skuffet om jeg ikke hadde ligget i toppen, uansett om jeg var 34 eller 38 år, sa Patrick Thoresen til VG foran kampen torsdag.

– Jeg synes spillet mitt har vært i samsvar med statistikken. Jeg gjør kloke valg, er engasjert fysisk og er en god leder for medspillerne mine, sier han om hvorfor han fortsatt dominerer norsk ishockey.

I tredjeperioden snudde Vålerenga kampen med scoringer av Thomas Olsen og Tobias Lindström. Sistnevnte dro seg inn i «slottet» foran Viktor Kokman i Storhamar-målet og sendte pucken inn i nettet.

En trepoenger var i emning.

Men på tampen av perioden tok Storhamar-sjefen Anders Gjøse ut målvakten, og lyktes med det. For med tomt bur, og en ekstra spiller i angrep, dyttet Eirik Salsten inn utligningen og skaffet overtidsspill.

Kampen gikk til straffeslag, der avgjorde Tobias Lindström. Som han har gjort så mange ganger tidligere. En mentalt viktig seier for Vålerenga i duellen med tabellnabo Storhamar.

De er nummer 3 og 4 på tabellen, begge med 30 poeng. Stjernen fører an med 40.

Andre resultater torsdag:

Ringerike Panthers – Stavanger Oilers – 0–3

Sparta – Manglerud Star 3–2, etter straffeslag

Lillehammer – Frisk Asker 3–4, etter straffeslag

Stjernen – Grüner 6–1