Overrasket av VAR-beskjed: – Det visste jeg ikke

BODØ/OSLO (VG) For første gang skal VAR brukes på Aspmyra når Bodø/Glimt tar imot Zalgiris i den tredje kvalifiseringsrunden til Champions League. Det er ikke Glimt-kaptein Ulrik Saltnes (29) spesielt begeistret for.

HÅPER PÅ GOD KAMPFLYT: Glimt-kaptein Ulrik Saltnes håper VAR ikke bryter opp spillet for mye.

– Det visste jeg ikke før du sa det nå. Det blir en spesiell opplevelse det, sier Saltnes til VG om at det blir bruk av Video Assistant Referee (VAR) under neste runde i Champions League-kvaliken.

29-åringen har tidligere vært klar på at han ikke ønsker VAR i norsk fotball. VAR skal innføres i Eliteserien i 2023.

– For min del er det ikke noe artig å se på fotballkamper som har VAR. Den største utfordringen er all effektiv spilletid som blir tatt bort. Og det tar bort kontroversene. Det å være bitter og fornøyd, det å diskutere, det er jo det som er fotball, sa han til VG i fjor.

Han har ikke endret standpunkt før VAR nå kommer til Aspmyra.

– Jeg har aldri vært noen tilhenger av VAR, men jeg må vel bare tilpasse meg flertallet. Jeg håper det ikke tar bort for mye av spilletiden, sier Saltnes.

ASPMYRA: Publikumet i Bodø vil for første gang kunne oppleve VAR på Aspmyra i neste uke.

Uten å ha tatt pulsen på hjemmefansens tanker om at det nå blir videodømming på Aspmyra, svarer kapteinen dette på følgende spørsmål:

– For tilskuerne som kommer, kan det forringe opplevelsen?

– Det kan gjøre det, men folk er forskjellige. Det ville gjort det for min del hvis jeg hadde sett på og det tok langt tid å bestemme for forskjellige avgjørelse, det ville forringet min opplevelse som tilskuer. Men jeg vet ikke hvordan den jevne tilskuer forholder seg til det der, så det blir vanskelig å svare på.

Bodø/Glimt gikk videre til tredje runde etter en maktdemonstrasjon hjemme mot Linfield:

Hjemmekampen mot litauiske Zalgiris spilles allerede førstkommende onsdag, 3. august.

Arrangementsansvarlig i Bodø/Glimt Ørjan Heldal forteller til VG at klubben allerede har begynt jobben for å klargjøre de behovene som stilles fra UEFA og blant annet Hawkeye-systemet som skal brukes, uten at alle detaljene er klare helt enda.

– Det krever i bunn og grunn en seks-kamera-produksjon i denne delen av turneringen, så det er nok ikke det mest voldsomme VAR-systemet. Det er ingenting i forhold til det du ser i EM hos kvinnene, eller i gruppespillet. Det ser ut til at det ikke er en veldig krevende manøver på dette tidspunktet å få på plass det som skal til for at VAR skal kunne gjennomføres på Aspmyra, forteller Heldal.

VAR har tidligere vært i bruk på norske landskamper og ble også brukt på Aker stadion da Molde spilte Champions League-playoff mot Ferencváros høsten 2020:

VAR I NORGE: Mens det er første gang VAR brukes på Aspmyra, har det vært brukt i Norge tidligere.

En snau uke før første kamp i tredje kvalikrunde til Champions League skal spilles, er det fortsatt en del detaljer rundt oppsettet som mangler. VAR-systemet vil imidlertid ikke gi Glimt noen ekstrakostnader.

– Først og fremst må vi sikre at infrastrukturen rundt er tilpasset kravene til dette systemet, så dekker UEFA selve driften av VAR-systemet, forteller arrangementsansvarlig.

Etter storseieren mot Linfield onsdag kveld, er klubben fra Bodø sikret minst 30 millioner kroner, og det kan bli mer.