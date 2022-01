Bergerud får kritikk for PSG-nei: – Jeg er trygg på valget

BRATISLAVA (VG) Torbjørn Bergerud (27) kunne inntatt Paris til sommeren. Men i stedet for verdensmetropolen har han valgt ett år i Danmark før han skal spille for Kolstad fra sommeren. Eks-kaptein Bjarte Myrhol er kritisk.

NY SEIER: Torbjørn Bergerud jubler for seieren sammen med Sebastian Barthold.

Landslagskeeperen bekreftet selv PSG-avslaget til TV 3 foran oppgjøret med Tyskland.

– For mange er det sikkert rart. Men jeg er trygg på valget, sier Bergerud etter å avslått en fremtid i Paris St. Germain.

Myrhol var fredag gjest i TV3-studioet. Han mener Bergeruds valg er feil.

– Det er ikke jeg enig i. Å takke nei til PSG tror jeg er en stor feil. Sorry. Tenk å få bo i Paris og få være med det laget videre, sier Bjarte Myrhol.

Han fikk støtte av ekspert Joachim Boldsen, mens Ole Erevik fra arenanen i Slovakia viste større forståelse for sin tidligere keeperkollegas valg.

Det gjør også Christian Berge.

– Selvfølgelig har jeg respekt for valget. Du må trives ved siden av banen for å kunne prestere. Men jeg vet jo selvsagt ikke helt hvordan det ville blitt i Frankrike, sier landslagssjefen.

Fredag reddet Bergerud 11 baller og sto en bra kamp da Norge satte Tyskland på plass med fem mål.

– Du føler at det fortsatt er riktig etter fem måneder?

– Ja. Kort og greit, svarer Bergerud.

– Hvorfor?

– Det er avgjørelse som jeg tok og står fast ved. Ingen ting å angre på. Med alt det som skjedde rundt dette så føler jeg meg trygg på valget. Totalpakken til Paris var ikke noe som fristet meg til slutt, forklarer Bergerud som gikk fra Flensburg til GOG foran denne sesongen.

Fyn-klubben kommer fra tettstedet Gudme med 911 innbyggere. I Paris bor over 21 millioner mennesker. Til sommeren drar målvakten i stedet til Trondheim, som også er hjembyen til kjæresten Karoline Dahl.

Der får han helt sikkert en god lønn i hos hardtsatsende Kolstad.

– Kolstad hadde ikke så mye med Paris-valget å gjøre, sier Bergerud som først bestemte seg for en trøndersk fremtid i høst.

Midtøstenfinansierte PSG har samme eiere som fotballklubben og er kjent for å betale stjernene sine godt. NTB skrev for fire år siden at legenden Nikola Karabatic allerede da hadde 13 millioner kroner i årslønn.

– Sier du nei til masse penger når du ikke går til PSG?

– Det kan dere få lov til å spekulere på. Det er ikke tilfelle, svarer Bergerud etter seieren over Tyskland.

Allerede etter 13 minutter fikk han et skudd i hodet av Paul Drux. Bergerud måtte stå over mot Russland sist lørdag på grunn av en lignende smell i EM-åpningen.

– Den traff godt, men heldigvis traff ballen rett forfra. Det takler hodet litt bedre enn om den treffer på siden. Det gikk bedre denne gangen. Jeg fikk litt hodepine med en gang, men det gikk fort over. Det var deilig å få en bekreftelse på at hodet er litt på plass igjen, forklarer han etter 11 redninger i kampen.

– Forsvarsspillet var helt fantastisk. Gutta kjempet og kriget voldsomt utpå der. Det sier seg selv at vi har levert en god defensiv innsats når vi slipper inn bare 23 mot Tyskland, mener Torbjørn Bergerud.

Han fikk en hilsen fra moren Jette i forrige EM: