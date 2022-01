Raser etter Mané-behandling: «Skandale», «kvalmende», «en stor feil»

Liverpool-stjernen Sadio Mané (29) var helt slått ut etter en stygg hodesmell, men fikk spille videre – før han først etter kampen ble sendt til sykehus. Det har satt sinner i kok.

EKLE BILDER: Sadio Mané (i grønn) og Kapp Verde-keeper Vozinha (i bakgrunnen) ble begge liggende etter et kraftig sammenstøt.

Åttedelsfinalen i Afrikamesterskapet mellom Senegal og Kapp Verde var knappe 54 minutter gammel da kampens store snakkis oppsto.

Senegals store stjerne Sadio Mané stormet mot mål på jakt etter en bakromspasning. Kapp Verde-keeper Vozinha kom ut og jaktet samme ball – og det hele endte med en stygg kollisjon der begge ble liggende etter å ha skallet i hverandre.

Det så ut til å gå hardest utover Mané. Han ble tilsynelatende slått helt ut, mens Vozinha relativt kjapt kom seg på beina, selv om han så rimelig svimmel ut han også. Kapp Verde-keeperen fikk, etter en VAR-sjekk, det røde kortet som et resultat av kollisjonen.

Etter en liten stund ble Mané klarert for videre spill og endte opp med å score det første av Senegals to mål bare noen minutter senere.

Men etter scoringen så han igjen svært preget ut. Liverpool-stjernen holdt seg til hodet og måtte kaste inn håndkleet. Han ble byttet ut – og ble hjulpet av banen.

MÅTTE GI SEG: Sadio Mané ble hjulpet av banen etter å ha sendt Senegal i ledelsen – bare minutter etter den voldsomme hodesmellen. Senegal vant kampen 2–0.

Luke Griggs, sjef for organisasjonen Headway, som jobber med hode- og hjerneskader, var ikke nådig og mener dette er et gjentagende problem i fotballen.

– Fra utsiden ser det ut som nok et eksempel der fotballen setter resultater foran spillerens sikkerhet. Det er rett og slett sjokkerende at dette får fortsette. Det var en kvalmende kollisjon, sier Briggs ifølge Liverpool Echo.

– Dersom fotballen ønsker å bli tatt på alvor når det gjelder hjernerystelser, må de handle og forbedre protokollene og rutinene sine.

– Spørsmålet som må stilles er: Hvorfor får han i det hele tatt lov til å fortsette etter dette? Han skulle blitt tatt rett av. At han var på banen for å score det målet var rett og slett en skandale, sier journalisten Colin Udoh i en episode av podkasten ESPN FC.

– De gjorde en stor feil

Mané ble i etterkant sendt til sykehuset for overvåkning. Ifølge rapportene står det bra til med angrepsstjernen, som fra sykesengen takket for alle meldingene og sa at det sto bra til. Han er trolig klar til søndagens kvartfinale mot Egypt.

Fakta Åttedelsfinaler, Afrikamesterskapet Burkina Faso - Gabon 1–1, 7–6 etter straffer Nigeria - Tunisia 0–1 Guinea - Gambia 0–1 Kamerun - Komorene 2–1 Senegal - Kapp Verde 2–0 Marokko - Malawi 2–1 Elfenbenskysten - Egypt 0–0, 4–5 etter straffer Mali - Ekvatorial-Guinea (pågår) Les mer

Det har likevel satt sinner i kok, og nok en gang blusser debatten om fotball og hodeskader opp igjen. Det er ikke første gang. I 2020 fortalte André Muri om hvordan hodeskader kostet ham karrieren. Og stadig flere fra fotballen får diagnosen demens.

ALVORLIG: Lagkameratene hastet til da Sadio Mané lå utslått på gressteppet.

Sir Bobby Charlton og hans storebror Jack, i tillegg til Nobby Stiles, Ray Wilson og Martin Peters fra Englands 1966-helter har fått diagnosen.

Den tidligere engelske toppspilleren, Chris Sutton, har gått ut med sterke følelser rundt temaet demens i Daily Mail. Faren Mike var også profesjonell spiller. Men det husker han absolutt ingen ting av i dag.

Chris Sutton kalte sportens tilnærming til hodeskader «fotballens største skandale».

Det var flere i ESPN-panelet som reagerte kraftig på behandlingen Mané fikk – eller snarere ikke fikk.

– Jeg ble veldig overrasket over at han spilte videre. Ser du situasjonen på nytt ser du at han er helt slått ut. Det var galskap å la ham fortsette, og det viser et av problemene med systemet i dag. Hvis du spør en spiller «Går det bra? Kan du fortsette?», vil de som regel svare ja. Men i realiteten går det sannsynligvis ikke bra. Man må ta bedre vare på spillerne, for man kjenner ikke de langsiktige effektene av en sånn hodesmell, sier tidligere Manchester City-spiller og nåværende fotballekspert Nedum Onouah i samme podkast.

– Jeg kan fortelle deg at klubben hans (Liverpool) ikke kommer til å være spesielt fornøyde med dette. Du sender en spiller bort, en stor ressurs, en stor investering og en viktig spiller. Da forventer du også at de får ordentlig medisinsk tilsyn. Dette er et klassisk scenario der spillerne sier det går bra, men det virker som det medisinske apparatet er opptatt av resultatet i kampen enn spillerens helse, sier tidligere landslagsspiller for Skottland, Craig Burley i podkasten.