Dennis Haugers vei til Formel 1 koster minst 50 millioner

Om Dennis Hauger (19) briljerer i Formel 2, kan det bli Formel 1 allerede i 2023. Mer realistisk er det at han må vente minst ett år til. Veien til motorsportens toppklasse vil koste minimum 50 mill. kroner.

FORNØYD: Dennis Hauger skal i 2022 kjøre Formel 2 for Prema-teamet.

Norges racingprofil begynte å kjøre gokart da han var fem år og siden har det gått slag i slag.

Helt siden han var 11 år, har tanken om Formel 1 svirret i Team Hauger. VG har sett litt på kostnadene for hver sesong mot en mulig Formel 1-kontrakt:

Fram til og med 2017: Hauger kjørte gokart internasjonalt fra han var 11 år. Et raskt overslag sier at det kostet 2–3 mill. kroner.

2018: Hauger kjørte det britiske Formel 4-mesterskapet, der han ble nummer fire. Kostnaden denne sesongen lå på 3–4 mill. kroner.

2019: Hauger kjørte både det tyske og det italienske Formel 4-mesterskapet (henholdsvis 2. og 1. plass). Kostnad: Trolig 5 mill. kroner.

2020: Hauger hadde sin første sesong i Formel 3 og kjørte både FIA-mesterskapet og det regionale mesterskapet. Budsjettet lå på 8–9 mill. kroner.

2021: Hauger var suveren i Formel 3-mesterskapet etter at han skiftet fra Hi-tech til Prema-teamet. Kostnaden var 11–12 mill. kroner.

2022: Hauger kjører Formel 2 for Prema. Prislappen er omtrent 21 mill. kroner.

Totalt koster altså veien til Formel 1-drømmen rundt 50 mill. kroner - om Hauger skulle klare det kunststykket å få kontrakt i det gjeveste mesterskapet allerede i 2023. Mer realistisk er det trolig at han kan få muligheten i 2024. I så fall må vi legge til ytterligere 20 mill. kroner.

Manager Harald Huysman ønsker ikke å bekrefte VGs summer - ut over at 2022 altså kommer til å koste i overkant av 20 mill. kroner.

– Alle vet at det er kostbart å komme til Formel 1, men takket være sitt ekstreme talent var Dennis fabrikkfører i gokart allerede som 12-åring og de fire siste årene har Red Bull-teamet tatt mye av kostnadene, sier Huysman til VG.

– Mange så tidlig at Dennis var spesiell, og derfor har sponsorene vært interessert. Som manager følte jeg også tidlig at han fortjente å bli hjulpet. Teamene i de ulike klassene han har kjørt, har gitt rabatter, fordi de har skjønt at Dennis er et stort talent og ville gi dem viktig publisitet, sier Huysman.

Det er han og pappa Tom Erik Hauger som får inn pengene som trengs for å kunne satse mot aller øverste nivå i bilsporten.

– Det er klart at det har en pris å komme til Formel 1. Vi er åpne om det. Nåløyet er trangt, og du må ha alt på stell om du skal klare det. Men vi har et berettiget håp om at Dennis skal bli Formel 1-fører, fortsetter Harald Huysman.

Han var selv en hårsbredd unna å bli den første nordmann i Formel 1, men det er 30 år siden. Siden har Norge blitt en stormakt i rally, men på asfaltbaner rundt i verden er det fortsatt langt mellom de norske heltene.

– Red Bull dekker en hyggelig del av budsjettet for 2022. De var veldig fornøyd med det Dennis presterte i 2021 og har økt sin satsing på ham. Men vi henter også inn store penger hos sponsorer, forteller Harald Huysman. På onsdagens pressekonferanse presenterer Team Hauger flere nye sponsorer.

– Vi merker entusiasmen for formel-sporten akkurat nå.

Huysman underslår ikke at oppsiden kan være enorm om hans elev skulle lykkes:

– Det er bare 20 Formel 1-førere i verden. Og store penger.

Om vi skal tro diverse internasjonale motorsportsmagasiner, er Lewis Hamilton den best betalte med rundt 250 mill. kroner fra Mercedes. Verdensmester Max Verstappen følger like bak. De «fattigste» i Formel 1-sirkuset tjener et sted mellom 5 og 10 mill. kroner i året - bare i lønn fra teamet sitt.

– Vi er snart i mål med budsjettet for 2022, forteller Huysman.

Hauger har, siden han var 14 år, vært en del av Red Bulls akademi for å få frem fremtidige Formel 1-førere. Den første sesongen i Formel 1, 2020, var bortimot en katastrofe. Så viste Dennis Hauger baklysene til alle i 2021 og vant mesterskapet suverent. Så suverent at eksperter trekker han frem som en av de aller fremste talentene til å bli Formel 1-fører akkurat nå.

Motorsportsbibelen Autosport kåret ved nyttår Dennis Hauger til verdens 41. beste racerfører og ikke minst som den nest beste føreren av alle i Formel 2 og Formel 3.

– Ved å dominere fra start til slutt var Dennis Hauger en enestående stjerne i Formel 3 i 2021. Ved å slå tilbake etter en forferdelig 2020-sesong der han bare endte på 17. plass sammenlagt, så beviste Red Bull-junioren med overgangen til Prema at han kunne dominere over teamkameratene Olli Caldwell og Arthur Leclerc, som endte på henholdsvis 8. og 10. plass, skrev Autosport.

– Kjørestilen i Formel 2 blir ganske annerledes enn i Formel 3. Jo høyere du kommer, jo flere prosedyrer blir det å passe opp. Du må jobbe med å få opp temperaturen i dekkene på en helt annen måte. Og topphastigheten er 340 km/t. En kul utfordring, fastslår Dennis Hauger.

– Jeg tenker ikke på forventningene til meg. Jeg er meg fokusert på hva jeg selv må legge inn for å gjøre det bra. Det blir mye hard jobbing. Jeg legger ikke press på meg selv.